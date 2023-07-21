Рейтинг@Mail.ru
Диалог о ДНСВ с США пока невозможен, заявил Антонов - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/politika-1885617040.html
Диалог о ДНСВ с США пока невозможен, заявил Антонов
Диалог о ДНСВ с США пока невозможен, заявил Антонов - РИА Новости, 21.07.2023
Диалог о ДНСВ с США пока невозможен, заявил Антонов
Диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T22:11
2023-07-21T22:11
космос - риа наука
россия
анатолий антонов
нато
владимир путин
франция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Если вы меня спросите, можно ли возобновить такой диалог завтра: нет. До тех пор, пока американцы не изменят своей антироссийской политики, говорить об этом нельзя", - заявил Антонов в эфире "России 24". По его словам, с американской стороны посольству "все время пробрасывают мысль, что мы готовы с вами взаимодействовать, но только про проблемам ДСНВ, но не хотим с вами сотрудничать ни по каким другим проблемам". "Хотят ведь только одного: заглянуть в шахты пусковых установок и посмотреть, сколько там ядерных боеголовок. Ни о чем другом говорить не хотят, надо нас все время проверять и надо жестко держать на коротком таком цугундере (на контроле - ред.)", - посетовал он. "Я верю в то, что такой разговор, такой диалог когда-то состоится, но жаль, как это говорится у Некрасова, в эту счастливую пору жить не придется ни мне, ни тебе", - резюмировал он. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ, Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20230721/vooruzheniya-1885614074.html
https://ria.ru/20230721/vooruzheniya-1885585176.html
https://ria.ru/20230720/vooruzheniya-1885246121.html
россия
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, анатолий антонов, нато, владимир путин, франция, сша
Космос - РИА Наука, Россия, Анатолий Антонов, НАТО, Владимир Путин, Франция, США
Диалог о ДНСВ с США пока невозможен, заявил Антонов

Антонов: диалог о ДНСВ с США невозможен, пока они не изменят антироссийскую политику

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Если вы меня спросите, можно ли возобновить такой диалог завтра: нет. До тех пор, пока американцы не изменят своей антироссийской политики, говорить об этом нельзя", - заявил Антонов в эфире "России 24".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Белый дом: США готовы рисковать в вопросе поставок новых вооружений Украине
Вчера, 21:56
По его словам, с американской стороны посольству "все время пробрасывают мысль, что мы готовы с вами взаимодействовать, но только про проблемам ДСНВ, но не хотим с вами сотрудничать ни по каким другим проблемам".
«
"Хотят ведь только одного: заглянуть в шахты пусковых установок и посмотреть, сколько там ядерных боеголовок. Ни о чем другом говорить не хотят, надо нас все время проверять и надо жестко держать на коротком таком цугундере (на контроле - ред.)", - посетовал он.
«
"Я верю в то, что такой разговор, такой диалог когда-то состоится, но жаль, как это говорится у Некрасова, в эту счастливую пору жить не придется ни мне, ни тебе", - резюмировал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Рябков ответил на вопрос о диалоге с США по контролю над вооружениями
Вчера, 18:54
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ, Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Захарова прокомментировала новые поставки ЕС дальнобойных вооружений Киеву
20 июля, 12:01
 
Космос - РИА НаукаРоссияАнатолий АнтоновНАТОВладимир ПутинФранцияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала