Диалог о ДНСВ с США пока невозможен, заявил Антонов
Антонов: диалог о ДНСВ с США невозможен, пока они не изменят антироссийскую политику
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Если вы меня спросите, можно ли возобновить такой диалог завтра: нет. До тех пор, пока американцы не изменят своей антироссийской политики, говорить об этом нельзя", - заявил Антонов в эфире "России 24".
По его словам, с американской стороны посольству "все время пробрасывают мысль, что мы готовы с вами взаимодействовать, но только про проблемам ДСНВ, но не хотим с вами сотрудничать ни по каким другим проблемам".
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"Хотят ведь только одного: заглянуть в шахты пусковых установок и посмотреть, сколько там ядерных боеголовок. Ни о чем другом говорить не хотят, надо нас все время проверять и надо жестко держать на коротком таком цугундере (на контроле - ред.)", - посетовал он.
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"Я верю в то, что такой разговор, такой диалог когда-то состоится, но жаль, как это говорится у Некрасова, в эту счастливую пору жить не придется ни мне, ни тебе", - резюмировал он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ, Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.