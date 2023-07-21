https://ria.ru/20230721/politika-1885617040.html

Диалог о ДНСВ с США пока невозможен, заявил Антонов

Диалог о ДНСВ с США пока невозможен, заявил Антонов - РИА Новости, 21.07.2023

Диалог о ДНСВ с США пока невозможен, заявил Антонов

Диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T22:11

2023-07-21T22:11

2023-07-21T22:11

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Если вы меня спросите, можно ли возобновить такой диалог завтра: нет. До тех пор, пока американцы не изменят своей антироссийской политики, говорить об этом нельзя", - заявил Антонов в эфире "России 24". По его словам, с американской стороны посольству "все время пробрасывают мысль, что мы готовы с вами взаимодействовать, но только про проблемам ДСНВ, но не хотим с вами сотрудничать ни по каким другим проблемам". "Хотят ведь только одного: заглянуть в шахты пусковых установок и посмотреть, сколько там ядерных боеголовок. Ни о чем другом говорить не хотят, надо нас все время проверять и надо жестко держать на коротком таком цугундере (на контроле - ред.)", - посетовал он. "Я верю в то, что такой разговор, такой диалог когда-то состоится, но жаль, как это говорится у Некрасова, в эту счастливую пору жить не придется ни мне, ни тебе", - резюмировал он. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ, Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

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космос - риа наука, россия, анатолий антонов, нато, владимир путин, франция, сша