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В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 21.07.2023
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей погибли, 23 получили ранения, включая троих детей, с 14 по 20 июля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:47
2023-07-21T16:47
2023-07-21T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, 23 получили ранения, включая троих детей, с 14 по 20 июля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в телеграм-канале ведомства. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 4 по 20 июля погибли шесть человек. Число пострадавших за указанный период составило 23, включая троих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8974 человека, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 428, среди них 792 ребенка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 23 пострадали