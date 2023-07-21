https://ria.ru/20230721/pogibshie-1885552499.html

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 21.07.2023

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей погибли, 23 получили ранения, включая троих детей, с 14 по 20 июля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:47

2023-07-21T16:47

2023-07-21T16:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, 23 получили ранения, включая троих детей, с 14 по 20 июля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в телеграм-канале ведомства. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 4 по 20 июля погибли шесть человек. Число пострадавших за указанный период составило 23, включая троих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8974 человека, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 428, среди них 792 ребенка.

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова