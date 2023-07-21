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В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/pogibshie-1885552499.html
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей - РИА Новости, 21.07.2023
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей погибли, 23 получили ранения, включая троих детей, с 14 по 20 июля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:47
2023-07-21T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, 23 получили ранения, включая троих детей, с 14 по 20 июля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в телеграм-канале ведомства. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 4 по 20 июля погибли шесть человек. Число пострадавших за указанный период составило 23, включая троих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8974 человека, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 428, среди них 792 ребенка.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей

Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 23 пострадали

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецкой народной республике
Последствия обстрела в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в Донецкой народной республике. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, 23 получили ранения, включая троих детей, с 14 по 20 июля в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в телеграм-канале ведомства.
В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 4 по 20 июля погибли шесть человек. Число пострадавших за указанный период составило 23, включая троих детей.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8974 человека, в том числе 228 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 428, среди них 792 ребенка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья Морозова
 
 
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