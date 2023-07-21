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В Подмосковье подожгли два автобуса учебного заведения МВД - РИА Новости, 21.07.2023
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11:12 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/podzhog-1885445195.html
В Подмосковье подожгли два автобуса учебного заведения МВД
В Подмосковье подожгли два автобуса учебного заведения МВД - РИА Новости, 21.07.2023
В Подмосковье подожгли два автобуса учебного заведения МВД
Неизвестный поджег два автобуса образовательной организации в подмосковном Домодедово, его ищут, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T11:12
2023-07-21T11:12
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Неизвестный поджег два автобуса образовательной организации в подмосковном Домодедово, его ищут, сообщается на сайте "МВД Медиа". "В дежурную часть отдела полиции микрорайона Авиационный по городскому округу Домодедово поступило сообщение о возгорании двух автобусов, принадлежащих образовательной организации, которые находились возле гаражных боксов на улице Пихтовой. Сотрудники полиции в рамках проверки установили, что около 2 часов 30 минут на территорию учебного заведения проник неизвестный мужчина и совершил поджог транспортных средств, после чего скрылся", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают причастных. Согласно данным "Яндекс Карты", на улице Пихтовой в Домодедово (именно там, по данным полиции, и стояли автобусы) находится Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД РФ.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье подожгли два автобуса учебного заведения МВД

В Домодедово подожгли два автобуса Всероссийского института повышения квалификации МВД

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Неизвестный поджег два автобуса образовательной организации в подмосковном Домодедово, его ищут, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"В дежурную часть отдела полиции микрорайона Авиационный по городскому округу Домодедово поступило сообщение о возгорании двух автобусов, принадлежащих образовательной организации, которые находились возле гаражных боксов на улице Пихтовой. Сотрудники полиции в рамках проверки установили, что около 2 часов 30 минут на территорию учебного заведения проник неизвестный мужчина и совершил поджог транспортных средств, после чего скрылся", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают причастных.
Согласно данным "Яндекс Карты", на улице Пихтовой в Домодедово (именно там, по данным полиции, и стояли автобусы) находится Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД РФ.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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