https://ria.ru/20230721/podzhog-1885445195.html

В Подмосковье подожгли два автобуса учебного заведения МВД

В Подмосковье подожгли два автобуса учебного заведения МВД - РИА Новости, 21.07.2023

В Подмосковье подожгли два автобуса учебного заведения МВД

Неизвестный поджег два автобуса образовательной организации в подмосковном Домодедово, его ищут, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T11:12

2023-07-21T11:12

2023-07-21T11:12

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Неизвестный поджег два автобуса образовательной организации в подмосковном Домодедово, его ищут, сообщается на сайте "МВД Медиа". "В дежурную часть отдела полиции микрорайона Авиационный по городскому округу Домодедово поступило сообщение о возгорании двух автобусов, принадлежащих образовательной организации, которые находились возле гаражных боксов на улице Пихтовой. Сотрудники полиции в рамках проверки установили, что около 2 часов 30 минут на территорию учебного заведения проник неизвестный мужчина и совершил поджог транспортных средств, после чего скрылся", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают причастных. Согласно данным "Яндекс Карты", на улице Пихтовой в Домодедово (именно там, по данным полиции, и стояли автобусы) находится Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД РФ.

https://ria.ru/20230719/podzhog-1885021227.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)