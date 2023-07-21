https://ria.ru/20230721/podmoskove-1885458779.html

Самозапись на диагностику помогла выявить рак груди у 80 женщин Подмосковья

Самозапись на диагностику помогла выявить рак груди у 80 женщин Подмосковья - РИА Новости, 21.07.2023

Самозапись на диагностику помогла выявить рак груди у 80 женщин Подмосковья

Самозапись на маммографию позволила обнаружить 80 случаев рака молочной железы у женщин в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:10

2023-07-21T12:10

2023-07-21T12:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

врачи

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самозапись на маммографию позволила обнаружить 80 случаев рака молочной железы у женщин в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Для жительниц старше 40 лет в Подмосковье работает услуга самостоятельной записи на маммографию. Исследование позволяет проводить диагностику молочных желез и обнаруживать различные патологии, в том числе кисты и опухоли. Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, раньше на маммографию мог записать только врач. Сейчас для женщин старше 40 лет, в большей степени подверженных развитию рака груди, открыта возможность самостоятельной записи на исследование. "Это важно, поскольку именно рак молочной железы занимает первое место по распространенности у женщин, но в то же время его легко выявить на ранней стадии, благодаря диагностике. Так, с начала года более восьми тысяч женщин воспользовались такой услугой. И у 80 из них был обнаружен рак молочной железы. Все они направлены на лечение", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что для самостоятельной записи на маммографию необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных подмосковному Минздраву. Кроме того, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет. Записаться самостоятельно можно по номеру 122 и через портал "Госуслуг" Московской области. На сайте необходимо выбрать вкладку "Записаться на прием", "Продолжить запись", "Рентгенология" и "Записаться на удобное время и дату".

https://ria.ru/20230720/dispanserizatsiya-1885323255.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , врачи