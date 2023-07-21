Рейтинг@Mail.ru
Самозапись на диагностику помогла выявить рак груди у 80 женщин Подмосковья - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:10 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/podmoskove-1885458779.html
Самозапись на диагностику помогла выявить рак груди у 80 женщин Подмосковья
Самозапись на диагностику помогла выявить рак груди у 80 женщин Подмосковья - РИА Новости, 21.07.2023
Самозапись на диагностику помогла выявить рак груди у 80 женщин Подмосковья
Самозапись на маммографию позволила обнаружить 80 случаев рака молочной железы у женщин в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:10
2023-07-21T12:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
врачи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576303560_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a3dd58f5c33d975b258064c0989efe55.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самозапись на маммографию позволила обнаружить 80 случаев рака молочной железы у женщин в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Для жительниц старше 40 лет в Подмосковье работает услуга самостоятельной записи на маммографию. Исследование позволяет проводить диагностику молочных желез и обнаруживать различные патологии, в том числе кисты и опухоли. Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, раньше на маммографию мог записать только врач. Сейчас для женщин старше 40 лет, в большей степени подверженных развитию рака груди, открыта возможность самостоятельной записи на исследование. "Это важно, поскольку именно рак молочной железы занимает первое место по распространенности у женщин, но в то же время его легко выявить на ранней стадии, благодаря диагностике. Так, с начала года более восьми тысяч женщин воспользовались такой услугой. И у 80 из них был обнаружен рак молочной железы. Все они направлены на лечение", - сказала Стригункова. В пресс-службе уточнили, что для самостоятельной записи на маммографию необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных подмосковному Минздраву. Кроме того, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет. Записаться самостоятельно можно по номеру 122 и через портал "Госуслуг" Московской области. На сайте необходимо выбрать вкладку "Записаться на прием", "Продолжить запись", "Рентгенология" и "Записаться на удобное время и дату".
https://ria.ru/20230720/dispanserizatsiya-1885323255.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576303560_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5dea4d42dfc4215e363f248d3fb120ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова , врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , врачи

Самозапись на диагностику помогла выявить рак груди у 80 женщин Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Лаборант настраивает цифровой маммограф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самозапись на маммографию позволила обнаружить 80 случаев рака молочной железы у женщин в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Для жительниц старше 40 лет в Подмосковье работает услуга самостоятельной записи на маммографию. Исследование позволяет проводить диагностику молочных желез и обнаруживать различные патологии, в том числе кисты и опухоли.
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 1,2 млн человек
Вчера, 16:57
Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, раньше на маммографию мог записать только врач. Сейчас для женщин старше 40 лет, в большей степени подверженных развитию рака груди, открыта возможность самостоятельной записи на исследование.
"Это важно, поскольку именно рак молочной железы занимает первое место по распространенности у женщин, но в то же время его легко выявить на ранней стадии, благодаря диагностике. Так, с начала года более восьми тысяч женщин воспользовались такой услугой. И у 80 из них был обнаружен рак молочной железы. Все они направлены на лечение", - сказала Стригункова.
В пресс-службе уточнили, что для самостоятельной записи на маммографию необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных подмосковному Минздраву. Кроме того, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет. Записаться самостоятельно можно по номеру 122 и через портал "Госуслуг" Московской области. На сайте необходимо выбрать вкладку "Записаться на прием", "Продолжить запись", "Рентгенология" и "Записаться на удобное время и дату".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригунковаврачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала