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Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране - РИА Новости, 21.07.2023
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Тульская область
 
19:19 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885588802.html
Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране
Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране - РИА Новости, 21.07.2023
Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране
Агентство стратегических инициатив включило опыт Тульской области по поддержке участников СВО в сервис поиска лучших практик "Смартека" и рекомендовало к... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:19
2023-07-21T19:19
тульская область
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 21 июл — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив включило опыт Тульской области по поддержке участников СВО в сервис поиска лучших практик "Смартека" и рекомендовало к тиражированию по всей стране, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. "Изначально регионам для массового тиражирования были рекомендованы практики "Карта поддержки "Zабота" и "Реабилитационный центр "Перезагрузка". Сейчас в сервис выведена инновационная практика "Предоставление услуг и выплат мобилизованным, участникам СВО и членам их семей по одному заявлению", – пояснил собеседник агентства. Услуга предоставляется на региональном портале государственных услуг по одному заявлению на девять мер поддержки: единовременная выплата 10 тысяч рублей на детей до 18 лет и до 23 лет в случае обучения ребенка по очной форме; зачисление в детский сад вне очереди; освобождение от платы за посещение детского сада; льготный проезд в общественном транспорте; компенсация в размере 50% от взносов на капитальный ремонт; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий; получение карты поддержки "Zабота". "По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе выстроена комплексная система поддержки участников СВО и членов их семей. Общая задача всей страны – создавать эффективные и удобные решения, а в дальнейшем рассказывать о них на "Смартеке", – отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова. Министерство готовит еще три практики для публикации на "Смартеке": "Домашний микрореабилитационный центр" – сопровождает процесс реабилитации инвалида через удаленные средства связи, сочетая с визитами профильных специалистов на дом; "Робот-помощник" – принимает звонки и отвечает участникам СВО и членам их семей по телефону горячей линии 129; "Подбор кадров для предприятий оборонного комплекса в режиме одного окна" – персональный куратор формирует базу соискателей за счет привлечения граждан, ищущих работу. Всего до конца 2023 года Тульская область планирует опубликовать на "Смартеке" 10 новых практик по основным сферам деятельности.
https://ria.ru/20230221/dyumin-1853718402.html
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тульская область, алексей дюмин
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин

Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране

© Фото : правительство Тульской областиПрактику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране
Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : правительство Тульской области
Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране
Читать ria.ru в
ТУЛА, 21 июл — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив включило опыт Тульской области по поддержке участников СВО в сервис поиска лучших практик "Смартека" и рекомендовало к тиражированию по всей стране, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Изначально регионам для массового тиражирования были рекомендованы практики "Карта поддержки "Zабота" и "Реабилитационный центр "Перезагрузка". Сейчас в сервис выведена инновационная практика "Предоставление услуг и выплат мобилизованным, участникам СВО и членам их семей по одному заявлению", – пояснил собеседник агентства.
Услуга предоставляется на региональном портале государственных услуг по одному заявлению на девять мер поддержки: единовременная выплата 10 тысяч рублей на детей до 18 лет и до 23 лет в случае обучения ребенка по очной форме; зачисление в детский сад вне очереди; освобождение от платы за посещение детского сада; льготный проезд в общественном транспорте; компенсация в размере 50% от взносов на капитальный ремонт; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий; получение карты поддержки "Zабота".
"По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе выстроена комплексная система поддержки участников СВО и членов их семей. Общая задача всей страны – создавать эффективные и удобные решения, а в дальнейшем рассказывать о них на "Смартеке", – отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Министерство готовит еще три практики для публикации на "Смартеке": "Домашний микрореабилитационный центр" – сопровождает процесс реабилитации инвалида через удаленные средства связи, сочетая с визитами профильных специалистов на дом; "Робот-помощник" – принимает звонки и отвечает участникам СВО и членам их семей по телефону горячей линии 129; "Подбор кадров для предприятий оборонного комплекса в режиме одного окна" – персональный куратор формирует базу соискателей за счет привлечения граждан, ищущих работу.
Всего до конца 2023 года Тульская область планирует опубликовать на "Смартеке" 10 новых практик по основным сферам деятельности.
 
Тульская областьТульская областьАлексей Дюмин
 
 
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