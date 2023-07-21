https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885588802.html
Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране
Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране - РИА Новости, 21.07.2023
Практику Тульской области по поддержке бойцов СВО рекомендовали всей стране
Агентство стратегических инициатив включило опыт Тульской области по поддержке участников СВО в сервис поиска лучших практик "Смартека" и рекомендовало к... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:19
2023-07-21T19:19
2023-07-21T19:19
тульская область
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 21 июл — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив включило опыт Тульской области по поддержке участников СВО в сервис поиска лучших практик "Смартека" и рекомендовало к тиражированию по всей стране, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области. "Изначально регионам для массового тиражирования были рекомендованы практики "Карта поддержки "Zабота" и "Реабилитационный центр "Перезагрузка". Сейчас в сервис выведена инновационная практика "Предоставление услуг и выплат мобилизованным, участникам СВО и членам их семей по одному заявлению", – пояснил собеседник агентства. Услуга предоставляется на региональном портале государственных услуг по одному заявлению на девять мер поддержки: единовременная выплата 10 тысяч рублей на детей до 18 лет и до 23 лет в случае обучения ребенка по очной форме; зачисление в детский сад вне очереди; освобождение от платы за посещение детского сада; льготный проезд в общественном транспорте; компенсация в размере 50% от взносов на капитальный ремонт; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий; получение карты поддержки "Zабота". "По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе выстроена комплексная система поддержки участников СВО и членов их семей. Общая задача всей страны – создавать эффективные и удобные решения, а в дальнейшем рассказывать о них на "Смартеке", – отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова. Министерство готовит еще три практики для публикации на "Смартеке": "Домашний микрореабилитационный центр" – сопровождает процесс реабилитации инвалида через удаленные средства связи, сочетая с визитами профильных специалистов на дом; "Робот-помощник" – принимает звонки и отвечает участникам СВО и членам их семей по телефону горячей линии 129; "Подбор кадров для предприятий оборонного комплекса в режиме одного окна" – персональный куратор формирует базу соискателей за счет привлечения граждан, ищущих работу. Всего до конца 2023 года Тульская область планирует опубликовать на "Смартеке" 10 новых практик по основным сферам деятельности.
https://ria.ru/20230221/dyumin-1853718402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин
ТУЛА, 21 июл — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив включило опыт Тульской области по поддержке участников СВО в сервис поиска лучших практик "Смартека" и рекомендовало к тиражированию по всей стране, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Изначально регионам для массового тиражирования были рекомендованы практики "Карта поддержки "Zабота" и "Реабилитационный центр "Перезагрузка". Сейчас в сервис выведена инновационная практика "Предоставление услуг и выплат мобилизованным, участникам СВО и членам их семей по одному заявлению", – пояснил собеседник агентства.
Услуга предоставляется на региональном портале государственных услуг по одному заявлению на девять мер поддержки: единовременная выплата 10 тысяч рублей на детей до 18 лет и до 23 лет в случае обучения ребенка по очной форме; зачисление в детский сад вне очереди; освобождение от платы за посещение детского сада; льготный проезд в общественном транспорте; компенсация в размере 50% от взносов на капитальный ремонт; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий; получение карты поддержки "Zабота".
"По поручению губернатора Алексея Дюмина
в регионе выстроена комплексная система поддержки участников СВО и членов их семей. Общая задача всей страны – создавать эффективные и удобные решения, а в дальнейшем рассказывать о них на "Смартеке", – отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.
Дюмин: за каждой тульской семьей участника СВО уже закреплен куратор
Министерство готовит еще три практики для публикации на "Смартеке": "Домашний микрореабилитационный центр" – сопровождает процесс реабилитации инвалида через удаленные средства связи, сочетая с визитами профильных специалистов на дом; "Робот-помощник" – принимает звонки и отвечает участникам СВО и членам их семей по телефону горячей линии 129; "Подбор кадров для предприятий оборонного комплекса в режиме одного окна" – персональный куратор формирует базу соискателей за счет привлечения граждан, ищущих работу.
Всего до конца 2023 года Тульская область планирует опубликовать на "Смартеке" 10 новых практик по основным сферам деятельности.