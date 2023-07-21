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Глава Мурманской области рассказал Путину о поддержке военных в зоне СВО - РИА Новости, 21.07.2023
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01:15 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885389039.html
Глава Мурманской области рассказал Путину о поддержке военных в зоне СВО
Глава Мурманской области рассказал Путину о поддержке военных в зоне СВО - РИА Новости, 21.07.2023
Глава Мурманской области рассказал Путину о поддержке военных в зоне СВО
Мурманская область оказывает помощь военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции, направляя необходимую технику, экипировку, а также... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:15
2023-07-21T01:15
андрей чибис
владимир путин
нато
россия
мурманская область
мурманск
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Мурманская область оказывает помощь военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции, направляя необходимую технику, экипировку, а также гуманитарную помощь, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе встречи в президентом РФ Владимиром Путиным в Мурманске. "Мы всё, что необходимо нашим бойцам на передовой, мы дополнительно туда отправляем. У нас, если брать с самого начала СВО, почти 193 тысячи разных единиц всего, что им необходимо – от транспорта до экипировки (отправили - ред.)", - сказал Чибис. Он добавил, что отдельное внимание уделяется социальной поддержке военнослужащих и их семей – принято решение о выплате в пять миллионов рублей Героям России на улучшение жилищных условий. В случае гибели Героя выплату получит семья. По данным региональных властей, в Мурманской области, звание Героя России получили 12 военных, семеро - посмертно. "Каждая семья окружена заботой. Мы создали Центр соцподдержки, работает с прошлого года – за каждым куратором закреплена семья. В основном кураторы – женщины, многие жены тех, кто воюет на передовой, отношение совсем другое, и решаются вопросы очень быстро", - рассказал Чибис. Он добавил, что за все время в Центр поступило 13 тысяч обращений, 99,5% были решены. Чибис рассказал о том, что жены военных вносят большой вклад в поддержку военных – плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Также работает акция "Север помогает", в рамках которой было отправлено порядка 400 тонн гуманитарной помощи на передовую. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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андрей чибис, владимир путин, нато, россия, мурманская область, мурманск
Андрей Чибис, Владимир Путин, НАТО, Россия, Мурманская область, Мурманск
Глава Мурманской области рассказал Путину о поддержке военных в зоне СВО

Глава Мурманской области Чибис рассказал Путину о поддержке военных в зоне СВО и их семей

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Мурманская область оказывает помощь военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции, направляя необходимую технику, экипировку, а также гуманитарную помощь, сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе встречи в президентом РФ Владимиром Путиным в Мурманске.
«
"Мы всё, что необходимо нашим бойцам на передовой, мы дополнительно туда отправляем. У нас, если брать с самого начала СВО, почти 193 тысячи разных единиц всего, что им необходимо – от транспорта до экипировки (отправили - ред.)", - сказал Чибис.
Он добавил, что отдельное внимание уделяется социальной поддержке военнослужащих и их семей – принято решение о выплате в пять миллионов рублей Героям России на улучшение жилищных условий. В случае гибели Героя выплату получит семья. По данным региональных властей, в Мурманской области, звание Героя России получили 12 военных, семеро - посмертно.
"Каждая семья окружена заботой. Мы создали Центр соцподдержки, работает с прошлого года – за каждым куратором закреплена семья. В основном кураторы – женщины, многие жены тех, кто воюет на передовой, отношение совсем другое, и решаются вопросы очень быстро", - рассказал Чибис.
Он добавил, что за все время в Центр поступило 13 тысяч обращений, 99,5% были решены. Чибис рассказал о том, что жены военных вносят большой вклад в поддержку военных – плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Также работает акция "Север помогает", в рамках которой было отправлено порядка 400 тонн гуманитарной помощи на передовую.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Путин: нужно подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне
00:05
 
Андрей ЧибисВладимир ПутинНАТОРоссияМурманская областьМурманск
 
 
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