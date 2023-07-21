Рейтинг@Mail.ru
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885499887.html
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву - РИА Новости, 21.07.2023
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву
Западное вооружение еще можно поставить Киеву и бросить его в бой, что затянет конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:03
2023-07-21T14:03
россия
нато
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Западное вооружение еще можно поставить Киеву и бросить его в бой, что затянет конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что при этом арсенал НАТО и запасы старого советского оружия "в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены".
https://ria.ru/20230721/plany-1885485390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, владимир путин, политика
Россия, НАТО, Владимир Путин, Политика
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву

Путин: западное оружие еще можно поставить Киеву и бросить в бой, но это затянет конфликт

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Западное вооружение еще можно поставить Киеву и бросить его в бой, что затянет конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Он подчеркнул, что при этом арсенал НАТО и запасы старого советского оружия "в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши по Украине
13:24
 
РоссияНАТОВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала