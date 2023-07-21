https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885499887.html

Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву

Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву - РИА Новости, 21.07.2023

Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву

Западное вооружение еще можно поставить Киеву и бросить его в бой, что затянет конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:03

2023-07-21T14:03

2023-07-21T14:03

россия

нато

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Западное вооружение еще можно поставить Киеву и бросить его в бой, что затянет конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что при этом арсенал НАТО и запасы старого советского оружия "в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены".

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, нато, владимир путин, политика