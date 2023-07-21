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Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву - РИА Новости, 21.07.2023
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву
Западное вооружение еще можно поставить Киеву и бросить его в бой, что затянет конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:03
2023-07-21T14:03
2023-07-21T14:03
россия
нато
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Западное вооружение еще можно поставить Киеву и бросить его в бой, что затянет конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. "Западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что при этом арсенал НАТО и запасы старого советского оружия "в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, владимир путин, политика
Россия, НАТО, Владимир Путин, Политика
Путин предостерег Запад от дополнительных поставок оружия Киеву
Путин: западное оружие еще можно поставить Киеву и бросить в бой, но это затянет конфликт