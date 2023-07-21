https://ria.ru/20230721/obuchenie-1885557682.html

Руденя: Тверская область продолжит обучение студентов из ДНР и ЛНР

Руденя: Тверская область продолжит обучение студентов из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.07.2023

Руденя: Тверская область продолжит обучение студентов из ДНР и ЛНР

В Тверской области продолжат проводить летние школы для студентов из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T17:12

2023-07-21T17:12

2023-07-21T17:12

тверская область

тверская область

игорь руденя

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. В Тверской области продолжат проводить летние школы для студентов из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Твери на базе Тверского госуниверситета при поддержке фонда "Русский мир" в июне прошла летняя школа для учащихся донецкого вуза. В пятницу губернатор региона Игорь Руденя встретился со студентами-филологами Донецкого государственного педагогического университета (ДГПУ). "Рады, что вы приехали к нам, на тверскую землю. Мы всегда были одной большой страной, родными людьми – с единой культурой, верой и ценностями. Такими остаемся и сейчас. Уверен, что вы как новая молодежь, люди труда и прогресса, будете развивать экономику и культуру Донбасса", – сказал Руденя. Глава региона поддержал предложение студентов о проведении в 2024 году летней школы не только для студентов-филологов, но и будущих преподавателей истории. Губернатор также сообщил о решении в дальнейшем предоставлять гранты учебным заведениям области на организацию летних школ для учащихся из ДНР и ЛНР. На встрече также обсуждалась реализация в Тверской области проектов по посещению культурных и исторических объектов для групп студентов из Донбасса. Губернатор пригласил ребят посетить древнейший город Верхневолжья Торопец, познакомиться с карельской культурой, которую хранят в ряде муниципалитетов, побывать в Нило-Столобенской пустыни в Осташкове, на истоке Волги. Глава региона также рассказал о работе, которая ведется в Тверской области по трудоустройству выпускников вузов и колледжей, организации практики студентов и старшеклассников на производствах, в государственных учреждениях. В том числе, будущие педагоги могут поработать в летних загородных лагерях. Руденя пригласил студентов и выпускников ДГПУ получить трудовой опыт в Верхневолжье, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220125/studenty-1769485411.html

тверская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, донецкая народная республика, луганская народная республика