Руденя: Тверская область продолжит обучение студентов из ДНР и ЛНР
© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече со студентами-филологами Донецкого государственного педагогического университета (ДГПУ)
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече со студентами-филологами Донецкого государственного педагогического университета (ДГПУ)
ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. В Тверской области продолжат проводить летние школы для студентов из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Твери на базе Тверского госуниверситета при поддержке фонда "Русский мир" в июне прошла летняя школа для учащихся донецкого вуза. В пятницу губернатор региона Игорь Руденя встретился со студентами-филологами Донецкого государственного педагогического университета (ДГПУ).
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"Рады, что вы приехали к нам, на тверскую землю. Мы всегда были одной большой страной, родными людьми – с единой культурой, верой и ценностями. Такими остаемся и сейчас. Уверен, что вы как новая молодежь, люди труда и прогресса, будете развивать экономику и культуру Донбасса", – сказал Руденя.
Глава региона поддержал предложение студентов о проведении в 2024 году летней школы не только для студентов-филологов, но и будущих преподавателей истории. Губернатор также сообщил о решении в дальнейшем предоставлять гранты учебным заведениям области на организацию летних школ для учащихся из ДНР и ЛНР.
На встрече также обсуждалась реализация в Тверской области проектов по посещению культурных и исторических объектов для групп студентов из Донбасса. Губернатор пригласил ребят посетить древнейший город Верхневолжья Торопец, познакомиться с карельской культурой, которую хранят в ряде муниципалитетов, побывать в Нило-Столобенской пустыни в Осташкове, на истоке Волги.
Глава региона также рассказал о работе, которая ведется в Тверской области по трудоустройству выпускников вузов и колледжей, организации практики студентов и старшеклассников на производствах, в государственных учреждениях. В том числе, будущие педагоги могут поработать в летних загородных лагерях. Руденя пригласил студентов и выпускников ДГПУ получить трудовой опыт в Верхневолжье, пояснили в пресс-службе.