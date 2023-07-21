https://ria.ru/20230721/natsionalizatsiya-1885476772.html

Украина национализирует "Сенс банк" российских бизнесменов Фридмана и Авена

Украина национализирует "Сенс банк" российских бизнесменов Фридмана и Авена - РИА Новости, 21.07.2023

Украина национализирует "Сенс банк" российских бизнесменов Фридмана и Авена

Кабмин Украины принял решение о национализации банка "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, государство станет единственным... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:58

2023-07-21T12:58

2023-07-21T13:38

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альфа-банк

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кабмин Украины принял решение о национализации банка "Сенс банк" российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, государство станет единственным владельцем акций банка за одну гривну, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале."Главная часть по экс-Альфе (сейчас "Сенс банк"). Правительство приняло решение купить банк за одну гривну. "Сенс" становится государственным банком", - написал Железняк.В прикрепленном постановлении говорится, что правительство приняло решение "принять предложение Нацбанка Украины (НБУ) об участии государства в лице министерства финансов Украины по выводу с рынка системно важного банка акционерного общества "Сенс банк" в способ, определенный... законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Отмечается, что государство в лице минфина приобретет у фонда гарантирования вкладов физических лиц акции АО "Сенс банк" в полном объеме за одну гривну.Как заявил в четверг на пресс-конференции глава Нацбанка Андрей Пышный, поддержка Фридманом и Авеном политики России влечет значительный репутационный риск и имеет негативное влияние на деятельность банка, что было указано в отчете независимого аудитора. Пышный подчеркнул, что подобные риски создают угрозу правам акционеров и вкладчиков, поэтому Нацбанк и принял решение вывести банк с рынка.Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Нацбанку национализировать банки подсанкционных лиц. Законопроект сначала был поддержан украинским парламентом в конце мая.В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".

https://ria.ru/20230502/aktivy-1869103179.html

https://ria.ru/20230206/aven-1850130824.html

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украина, в мире, экономика, михаил фридман, петр авен, верховная рада украины, нацбанк украины, альфа-банк