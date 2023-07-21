Кадыров сообщил о нападении на машину с продуктами под Белгородом
Кадыров: украинские отморозки напали на автомобиль Минобороны с продуктами под Белгородом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 21 июл — РИА Новости. Украинские диверсанты несколько дней назад напали на машину с продуктами для российских военных в Белгородской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Все видели, как на двоих солдат террористы обрушили шквал огня из всех имеющихся у них видов оружия. Бандиты выдали эту подлую расправу за какой-то героический поступок, будто уже захватили чуть ли не всю Белгородскую область", — написал он в Telegram-канале.
По словам главы Чечни, спецтранспорт сопровождали всего двое солдат, которые при себе имели только табельное стрелковое оружие.
Кадыров также опубликовал видео, на котором начальники отделов МВД по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чеченской Республики Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов обратились к бандитам с требованием "выйти на них", а не прятаться по полям и нападать на безоружных.
"На видео братья вам предлагают более выгодные условия для сражения, ну так давайте, действуйте! Покажите, кто сильнее, а не бегайте по полям от наших бойцов, как бешеные псы, которых все равно ждет печальный итог", — добавил глава региона.
В конце июня Кадыров заявил о предотвращении попытки украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. Ранее он же сообщал, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране госграницы в этом регионе.
В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.