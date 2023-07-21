https://ria.ru/20230721/nalog-1885436221.html

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний - РИА Новости, 21.07.2023

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль, одновременно определив перечень организаций, которые не будут его уплачивать. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:51

2023-07-21T10:51

2023-07-21T10:54

экономика

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль, одновременно определив перечень организаций, которые не будут его уплачивать. В целях увеличения доходов федерального бюджета документ предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей. Закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога. От этого налога освобождаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин. Из перечня плательщиков налога на сверхприбыль исключены также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и АСВ; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели доходов от реализации. Кроме того, устанавливается особый порядок расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль уменьшилась более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. Для них сумма налога на сверхприбыль не должна превышать 10% прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах. Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза, до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законе предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. Власти РФ за счет налога на сверхприбыль планируют привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Эти средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы.Госдума также приняла закон-спутник, который закрепляет в Налоговом кодексе, в том числе, возможность установления федеральными законами налогов разового характера, то есть налога на сверхприбыль. Закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230711/nalog-1883419614.html

https://ria.ru/20230616/nalogi-1878810115.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)