https://ria.ru/20230721/moldaviya-1885593082.html
В Госдуме потребовали прекратить ущемление прав русскоговорящих в Молдавии
В Госдуме потребовали прекратить ущемление прав русскоговорящих в Молдавии - РИА Новости, 21.07.2023
В Госдуме потребовали прекратить ущемление прав русскоговорящих в Молдавии
Необходимо защищать права русскоговорящих и не допускать ущемления их прав, чтобы такие ситуации как отказ оказания медицинской помощи в Молдавии не... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:44
2023-07-21T19:44
2023-07-21T19:45
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Необходимо защищать права русскоговорящих и не допускать ущемления их прав, чтобы такие ситуации как отказ оказания медицинской помощи в Молдавии не повторялись, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов в своем телеграм-канале. Молдавский врач отказался оперировать русскую пациентку и пригрозил ей автоматом "Калашников". Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье". "Мы не допустим ущемления прав русскоговорящих и будем защищать их в любой точке мира", - написал Каргинов.По его мнению, этот случай является "очередным актом европейского идиотизма". Он отметил, что русофобию активно навязывают жителям бывшего СНГ, и в большей степени атакуют молодежь. Парламентарий также выразил протест послу Молдавии в России и потребовал разобраться в данной ситуации.
https://ria.ru/20230721/vrach-1885586908.html
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РИА Новости
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молдавия, россия, госдума рф, лдпр, снг
Молдавия, Россия, Госдума РФ, ЛДПР, СНГ
В Госдуме потребовали прекратить ущемление прав русскоговорящих в Молдавии
В Госдуме потребовали защищать русскоговорящих и не допускать ущемления их прав в Молдавии