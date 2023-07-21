https://ria.ru/20230721/moldaviya-1885593082.html

В Госдуме потребовали прекратить ущемление прав русскоговорящих в Молдавии

В Госдуме потребовали прекратить ущемление прав русскоговорящих в Молдавии - РИА Новости, 21.07.2023

В Госдуме потребовали прекратить ущемление прав русскоговорящих в Молдавии

Необходимо защищать права русскоговорящих и не допускать ущемления их прав, чтобы такие ситуации как отказ оказания медицинской помощи в Молдавии не... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:44

2023-07-21T19:44

2023-07-21T19:45

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Необходимо защищать права русскоговорящих и не допускать ущемления их прав, чтобы такие ситуации как отказ оказания медицинской помощи в Молдавии не повторялись, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов в своем телеграм-канале. Молдавский врач отказался оперировать русскую пациентку и пригрозил ей автоматом "Калашников". Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье". "Мы не допустим ущемления прав русскоговорящих и будем защищать их в любой точке мира", - написал Каргинов.По его мнению, этот случай является "очередным актом европейского идиотизма". Он отметил, что русофобию активно навязывают жителям бывшего СНГ, и в большей степени атакуют молодежь. Парламентарий также выразил протест послу Молдавии в России и потребовал разобраться в данной ситуации.

https://ria.ru/20230721/vrach-1885586908.html

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Наталья Макарова

молдавия, россия, госдума рф, лдпр, снг