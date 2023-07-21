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Тюменские семьи за первенца получили более 400 миллионов рублей маткапитала - РИА Новости, 21.07.2023
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Тюменская область
 
13:29 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/matkapital-1885488168.html
Тюменские семьи за первенца получили более 400 миллионов рублей маткапитала
Тюменские семьи за первенца получили более 400 миллионов рублей маткапитала - РИА Новости, 21.07.2023
Тюменские семьи за первенца получили более 400 миллионов рублей маткапитала
Более 400 миллионов рублей выделено за первое полугодие 2023 года из бюджета Тюменской области на выплату регионального материнского капитала на первого... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:29
2023-07-21T13:29
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Более 400 миллионов рублей выделено за первое полугодие 2023 года из бюджета Тюменской области на выплату регионального материнского капитала на первого ребенка, сообщается на сайте областного правительства. "В 2023 году в Тюменской области региональный материнский капитал на первого ребенка получили более 2,7 тысячи семей. Всего за шесть месяцев 2023 года из бюджета Тюменской области на эти цели выделено более 400 миллионов рублей", – следует из сообщения. Материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" с 1 января 2020 года. За это время почти 15,9 тысячи молодых семей получили выплаты, из областного бюджета на эти цели было выделено почти 2,4 миллиарда рублей. В мае 2023 года по решению губернатора процедуру оформления документов на маткапитал упростили, в связи с этим число получателей возросло. Теперь для получения выплаты не нужно подтверждать проживание в регионе в течение пяти лет, достаточно иметь постоянную прописку на момент рождения малыша и зарегистрировать его в госорганах записи актов гражданского состояния Тюменской области, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20230719/tyumen-1885055902.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор

Тюменские семьи за первенца получили более 400 миллионов рублей маткапитала

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Семья с детьми. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 июл – РИА Новости. Более 400 миллионов рублей выделено за первое полугодие 2023 года из бюджета Тюменской области на выплату регионального материнского капитала на первого ребенка, сообщается на сайте областного правительства.
"В 2023 году в Тюменской области региональный материнский капитал на первого ребенка получили более 2,7 тысячи семей. Всего за шесть месяцев 2023 года из бюджета Тюменской области на эти цели выделено более 400 миллионов рублей", – следует из сообщения.
Материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" с 1 января 2020 года. За это время почти 15,9 тысячи молодых семей получили выплаты, из областного бюджета на эти цели было выделено почти 2,4 миллиарда рублей.
В мае 2023 года по решению губернатора процедуру оформления документов на маткапитал упростили, в связи с этим число получателей возросло. Теперь для получения выплаты не нужно подтверждать проживание в регионе в течение пяти лет, достаточно иметь постоянную прописку на момент рождения малыша и зарегистрировать его в госорганах записи актов гражданского состояния Тюменской области, поясняется в сообщении.
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