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Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 21.07.2023 (обновлено: 14:28 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/kontrnastuplenie-1885480808.html
Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ
Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ - РИА Новости, 21.07.2023
Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ
Владимир Путин на совещании с постоянными членам Совета безопасности прокомментировал намерения Польши захватить часть Украины, предостерег Варшаву от нападения РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:10
2023-07-21T14:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членам Совета безопасности прокомментировал намерения Польши захватить часть Украины, предостерег Варшаву от нападения на Белоруссию и отметил разочарование Запада в результатах украинского контрнаступления.&quot;Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были &quot;вкачаны&quot; в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии&quot;, — сказал президент.Он констатировал, что весь мир наблюдает, как горит "хваленая западная, якобы неуязвимая техника", но главное — "в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери". Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин."У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", — продолжил глава государства.Общественное мнение в Европе тоже меняется, отметил он. Европейцы, как и представители европейских элит, видят, что поддержка Украины превращается в пустую трату денег и сил, а в итоге — в обслуживание интересов "заокеанского глобального гегемона", которому выгодно и ослабление Европы, и бесконечное затягивание украинского конфликта.О планах Польши захватить часть УкраиныВ то же время лидеры некоторых восточноевропейских государств хотят "погреть руки" на украинской трагедии, подчеркнул Путин."Не могу не прокомментировать &lt;...&gt; появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет &lt;...&gt; о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий", — указал президент.Очевидно, что если польские наемники войдут во Львов или на другие территории Украины, то они там останутся навсегда, подчеркнул Путин.По его словам, в России видят, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спастись и продлить существование, "им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы".&quot;Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под &quot;натовским зонтиком&quot; сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем &quot;оторвать&quot; себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях&quot;, — отметил Путин.Как подчеркнул президент, политика украинского режима — это их дело, но развязывание агрессии против Белоруссии, части Союзного государства, будет означать агрессию против России, на которую последует ответ всеми имеющимися средствами.Путин призвал авторов подобных планов задуматься о последствиях.
https://ria.ru/20230721/vsu-1885486407.html
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
https://ria.ru/20230721/polsha-1885481373.html
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Выступление Путина на Совете безопасности
Выступление Путина на Совете безопасности
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владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ

Путин: Запад явно разочарован отсутствием результатов у контрнаступления ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членам Совета безопасности прокомментировал намерения Польши захватить часть Украины, предостерег Варшаву от нападения на Белоруссию и отметил разочарование Запада в результатах украинского контрнаступления.
«

"Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачаны" в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии", — сказал президент.

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Он констатировал, что весь мир наблюдает, как горит "хваленая западная, якобы неуязвимая техника", но главное — "в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери". Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.
«
"У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", — продолжил глава государства.
Общественное мнение в Европе тоже меняется, отметил он. Европейцы, как и представители европейских элит, видят, что поддержка Украины превращается в пустую трату денег и сил, а в итоге — в обслуживание интересов "заокеанского глобального гегемона", которому выгодно и ослабление Европы, и бесконечное затягивание украинского конфликта.
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О планах Польши захватить часть Украины

В то же время лидеры некоторых восточноевропейских государств хотят "погреть руки" на украинской трагедии, подчеркнул Путин.
«
"Не могу не прокомментировать <...> появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет <...> о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий", — указал президент.
Очевидно, что если польские наемники войдут во Львов или на другие территории Украины, то они там останутся навсегда, подчеркнул Путин.
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По его словам, в России видят, что режим в Киеве готов пойти на все, чтобы спастись и продлить существование, "им наплевать на народ Украины, на ее суверенитет и национальные интересы".
«

"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях", — отметил Путин.

Как подчеркнул президент, политика украинского режима — это их дело, но развязывание агрессии против Белоруссии, части Союзного государства, будет означать агрессию против России, на которую последует ответ всеми имеющимися средствами.
Путин призвал авторов подобных планов задуматься о последствиях.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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