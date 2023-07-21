Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ
Путин: Запад явно разочарован отсутствием результатов у контрнаступления ВСУ
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с постоянными членам Совета безопасности прокомментировал намерения Польши захватить часть Украины, предостерег Варшаву от нападения на Белоруссию и отметил разочарование Запада в результатах украинского контрнаступления.
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"Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были "вкачаны" в киевский режим, ни поставки западного оружия — танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии", — сказал президент.
Он констатировал, что весь мир наблюдает, как горит "хваленая западная, якобы неуязвимая техника", но главное — "в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери". Это десятки тысяч человек, подчеркнул Путин.
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"У людей на Украине все чаще возникает вопрос, законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", — продолжил глава государства.
Общественное мнение в Европе тоже меняется, отметил он. Европейцы, как и представители европейских элит, видят, что поддержка Украины превращается в пустую трату денег и сил, а в итоге — в обслуживание интересов "заокеанского глобального гегемона", которому выгодно и ослабление Европы, и бесконечное затягивание украинского конфликта.
О планах Польши захватить часть Украины
В то же время лидеры некоторых восточноевропейских государств хотят "погреть руки" на украинской трагедии, подчеркнул Путин.
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"Не могу не прокомментировать <...> появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь идет <...> о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий", — указал президент.
Очевидно, что если польские наемники войдут во Львов или на другие территории Украины, то они там останутся навсегда, подчеркнул Путин.
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"Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем "оторвать" себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину. Хорошо известно, что мечтают они и о белорусских землях", — отметил Путин.
Как подчеркнул президент, политика украинского режима — это их дело, но развязывание агрессии против Белоруссии, части Союзного государства, будет означать агрессию против России, на которую последует ответ всеми имеющимися средствами.
Путин призвал авторов подобных планов задуматься о последствиях.