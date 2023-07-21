https://ria.ru/20230721/kitay-1885493452.html
МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе
МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе - РИА Новости, 21.07.2023
МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе
РФ и Китай условились продолжать тесное взаимодействие в свете информации об ущербе генконсульству КНР в Одессе, каналы связи работают бесперебойно, сообщило... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:46
2023-07-21T13:46
2023-07-21T14:03
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в мире
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. РФ и Китай условились продолжать тесное взаимодействие в свете информации об ущербе генконсульству КНР в Одессе, каналы связи работают бесперебойно, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В связи с информацией об ущербе, понесенном генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России. Отмечено, что все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно. Условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и в Пекине по всем соответствующим вопросам", - говорится в заявлении МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя повреждение генерального консульства КНР в Одессе ударной волной, заявила, что Китай примет все необходимые меры по защите своего персонала и учреждений на Украине.
https://ria.ru/20230623/konflikt-1880091715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Одесса, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе
МИД России контактирует с Китаем в свете информации о пострадавшем генконсульстве в Одессе