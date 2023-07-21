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МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 21.07.2023 (обновлено: 14:03 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/kitay-1885493452.html
МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе
МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе - РИА Новости, 21.07.2023
МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе
РФ и Китай условились продолжать тесное взаимодействие в свете информации об ущербе генконсульству КНР в Одессе, каналы связи работают бесперебойно, сообщило... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T13:46
2023-07-21T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
одесса
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. РФ и Китай условились продолжать тесное взаимодействие в свете информации об ущербе генконсульству КНР в Одессе, каналы связи работают бесперебойно, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В связи с информацией об ущербе, понесенном генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России. Отмечено, что все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно. Условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и в Пекине по всем соответствующим вопросам", - говорится в заявлении МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя повреждение генерального консульства КНР в Одессе ударной волной, заявила, что Китай примет все необходимые меры по защите своего персонала и учреждений на Украине.
https://ria.ru/20230623/konflikt-1880091715.html
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в мире, китай, россия, одесса, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Одесса, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе

МИД России контактирует с Китаем в свете информации о пострадавшем генконсульстве в Одессе

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. РФ и Китай условились продолжать тесное взаимодействие в свете информации об ущербе генконсульству КНР в Одессе, каналы связи работают бесперебойно, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В связи с информацией об ущербе, понесенном генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России. Отмечено, что все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно. Условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и в Пекине по всем соответствующим вопросам", - говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя повреждение генерального консульства КНР в Одессе ударной волной, заявила, что Китай примет все необходимые меры по защите своего персонала и учреждений на Украине.
Национальный флаг в Китае - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Китай предостерег страны от прохождения точки невозврата по Украине
23 июня, 20:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияОдессаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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