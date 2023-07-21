https://ria.ru/20230721/kitay-1885493452.html

МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе

МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе - РИА Новости, 21.07.2023

МИД России прокомментировал ситуацию с генконсульством Китая в Одессе

РФ и Китай условились продолжать тесное взаимодействие в свете информации об ущербе генконсульству КНР в Одессе, каналы связи работают бесперебойно, сообщило... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T13:46

2023-07-21T13:46

2023-07-21T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

одесса

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. РФ и Китай условились продолжать тесное взаимодействие в свете информации об ущербе генконсульству КНР в Одессе, каналы связи работают бесперебойно, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В связи с информацией об ущербе, понесенном генеральным консульством КНР в Одессе 20 июля, МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России. Отмечено, что все каналы коммуникации с китайскими партнерами работают бесперебойно. Условились продолжать тесное взаимодействие в Москве и в Пекине по всем соответствующим вопросам", - говорится в заявлении МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя повреждение генерального консульства КНР в Одессе ударной волной, заявила, что Китай примет все необходимые меры по защите своего персонала и учреждений на Украине.

https://ria.ru/20230623/konflikt-1880091715.html

китай

россия

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, одесса, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, украина