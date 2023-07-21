https://ria.ru/20230721/kholera-1885586799.html

Роспотребнадзор прокомментировал подозрение на холеру в Тамбовской области

Роспотребнадзор прокомментировал подозрение на холеру в Тамбовской области - РИА Новости, 21.07.2023

Роспотребнадзор прокомментировал подозрение на холеру в Тамбовской области

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств контролирует ситуацию в... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:05

2023-07-21T19:05

2023-07-21T19:16

происшествия

тамбовская область

индия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств контролирует ситуацию в регионе, где был госпитализирован гражданин Индии с подозрением на холеру, сообщили журналистам в ведомстве. "Специалисты Роспотребнадзора совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств проводят весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, связанный с выявлением инфекционного заболевания у трудового мигранта из Индии", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что за сутки было обследовано 400 человек, контактировавших с заболевшим, за ними установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики.Добавляется, что в регионе развернуты необходимые лабораторные мощности с привлечением бригады специалистов Ростовского противочумного института Роспотребнадзора.Ранее в областном правительстве сообщали, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал. Гражданин госпитализирован.

https://ria.ru/20230323/kholera-1859922603.html

https://ria.ru/20230721/profilaktika-1885587296.html

тамбовская область

индия

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происшествия, тамбовская область, индия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)