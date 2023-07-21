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Роспотребнадзор прокомментировал подозрение на холеру в Тамбовской области - РИА Новости, 21.07.2023
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19:05 21.07.2023 (обновлено: 19:16 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/kholera-1885586799.html
Роспотребнадзор прокомментировал подозрение на холеру в Тамбовской области
Роспотребнадзор прокомментировал подозрение на холеру в Тамбовской области - РИА Новости, 21.07.2023
Роспотребнадзор прокомментировал подозрение на холеру в Тамбовской области
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств контролирует ситуацию в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:05
2023-07-21T19:16
происшествия
тамбовская область
индия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств контролирует ситуацию в регионе, где был госпитализирован гражданин Индии с подозрением на холеру, сообщили журналистам в ведомстве. "Специалисты Роспотребнадзора совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств проводят весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, связанный с выявлением инфекционного заболевания у трудового мигранта из Индии", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что за сутки было обследовано 400 человек, контактировавших с заболевшим, за ними установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики.Добавляется, что в регионе развернуты необходимые лабораторные мощности с привлечением бригады специалистов Ростовского противочумного института Роспотребнадзора.Ранее в областном правительстве сообщали, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал. Гражданин госпитализирован.
https://ria.ru/20230323/kholera-1859922603.html
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происшествия, тамбовская область, индия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Тамбовская область, Индия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор прокомментировал подозрение на холеру в Тамбовской области

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с подозрением на холеру в Тамбовской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств контролирует ситуацию в регионе, где был госпитализирован гражданин Индии с подозрением на холеру, сообщили журналистам в ведомстве.
"Специалисты Роспотребнадзора совместно с органами власти Тамбовской области и представителями силовых ведомств проводят весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, связанный с выявлением инфекционного заболевания у трудового мигранта из Индии", - говорится в сообщении.
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В ведомстве также отметили, что за сутки было обследовано 400 человек, контактировавших с заболевшим, за ними установлено медицинское наблюдение, включая проведение медосмотра, лабораторных обследований, антибиотикопрофилактики.
Добавляется, что в регионе развернуты необходимые лабораторные мощности с привлечением бригады специалистов Ростовского противочумного института Роспотребнадзора.
Ранее в областном правительстве сообщали, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал. Гражданин госпитализирован.
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ПроисшествияТамбовская областьИндияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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