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Проявлений холеры у контактировавших с госпитализированным в Тамбове нет - РИА Новости, 21.07.2023
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19:00 21.07.2023 (обновлено: 19:33 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/kholera-1885586212.html
Проявлений холеры у контактировавших с госпитализированным в Тамбове нет
Проявлений холеры у контактировавших с госпитализированным в Тамбове нет - РИА Новости, 21.07.2023
Проявлений холеры у контактировавших с госпитализированным в Тамбове нет
Проявлений холеры у 400 контактировавших с госпитализированным в Тамбовской области из-за подозрения на холеру гражданином Индии не выявлено, сообщили... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:00
2023-07-21T19:33
здоровье - общество
тамбов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тамбовская область
индия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проявлений холеры у 400 контактировавших с госпитализированным в Тамбовской области из-за подозрения на холеру гражданином Индии не выявлено, сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора. "Проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено", - говорится в сообщении.В ведомстве отмечали, что за сутки обследовано 400 контактировавших с заболевшим.Ранее в областном правительстве сообщали, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где он проживал. Гражданин госпитализирован.
https://ria.ru/20230721/profilaktika-1885587296.html
тамбов
тамбовская область
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здоровье - общество, тамбов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тамбовская область, индия
Здоровье - Общество, Тамбов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Тамбовская область, Индия
Проявлений холеры у контактировавших с госпитализированным в Тамбове нет

Проявлений холеры у 400 контактировавших с госпитализированным в Тамбовской области нет

© РИА Новости / Сергей ПивоваровМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Машина скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Проявлений холеры у 400 контактировавших с госпитализированным в Тамбовской области из-за подозрения на холеру гражданином Индии не выявлено, сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.
«
"Проявлений инфекционного заболевания у обследованных не выявлено", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечали, что за сутки обследовано 400 контактировавших с заболевшим.
Ранее в областном правительстве сообщали, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где он проживал. Гражданин госпитализирован.
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Здоровье - ОбществоТамбовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тамбовская областьИндия
 
 
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