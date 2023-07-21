https://ria.ru/20230721/kapitoliy-1885395155.html
Кадры из шоу Карлсона не спасли штурмовавшего Капитолий "шамана" от тюрьмы
Кадры из шоу Карлсона не спасли штурмовавшего Капитолий "шамана" от тюрьмы - РИА Новости, 21.07.2023
Кадры из шоу Карлсона не спасли штурмовавшего Капитолий "шамана" от тюрьмы
Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий и стал одним из самых колоритных участников событий двухлетней давности, не смог... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T04:24
2023-07-21T04:24
2023-07-21T04:26
сша
дональд трамп
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий и стал одним из самых колоритных участников событий двухлетней давности, не смог добиться освобождения из тюрьмы на основании кадров из популярной телепрограммы. Ченсли, приговоренный в ноябре 2021 года к 41 месяцу лишения свободы апеллировал в своем иске к видео с камер наблюдения, запечатлевших, как он мирно прогуливается по зданию конгресса в сопровождении сотрудников полиции. Судья Ройс Ламберт заявил, что видеозаписи, которые были показаны в программе Такера Карлсона на телеканале Fox News, лишены "осмысленного контекста" и контрастируют с обилием доказательств преступлений Ченсли. Fox News изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма, и пришел к выводу, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа мирно прогуливались по зданию как туристы. Судья также сказал Ченсли, что сейчас вынес бы ему еще более суровый приговор, поскольку не видит с его стороны раскаяния. Ченсли прославился, приняв участие в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Он тогда добрался до зала заседаний сената, где занял кресло, спешно покинутое тогдашним вице-президентом США Майком Пенсом, и написал записку с оскорблениями и угрозами. Его принято считать приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а Трамп борется с этим заговором. Первоначально теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как протестующие были выдворены из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена.
https://ria.ru/20230719/trump-1885142573.html
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сша, дональд трамп, такер карлсон, майк пенс, в мире
США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Майк Пенс, В мире
Кадры из шоу Карлсона не спасли штурмовавшего Капитолий "шамана" от тюрьмы
Штурмовавшего Капитолий "шамана" не выпустили из тюрьмы из-за кадров из программы Карлсона
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Американец Джейкоб Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий и стал одним из самых колоритных участников событий двухлетней давности, не смог добиться освобождения из тюрьмы на основании кадров из популярной телепрограммы.
Ченсли, приговоренный в ноябре 2021 года к 41 месяцу лишения свободы апеллировал в своем иске к видео с камер наблюдения, запечатлевших, как он мирно прогуливается по зданию конгресса в сопровождении сотрудников полиции.
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Судья Ройс Ламберт заявил, что видеозаписи, которые были показаны в программе Такера Карлсона
на телеканале Fox News, лишены "осмысленного контекста" и контрастируют с обилием доказательств преступлений Ченсли.
Fox News изучил более 40 тысяч часов записей с камер наблюдения из Капитолия, сделанных в день его штурма, и пришел к выводу, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа
мирно прогуливались по зданию как туристы.
Судья также сказал Ченсли, что сейчас вынес бы ему еще более суровый приговор, поскольку не видит с его стороны раскаяния.
Ченсли прославился, приняв участие в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Он тогда добрался до зала заседаний сената, где занял кресло, спешно покинутое тогдашним вице-президентом США Майком Пенсом
, и написал записку с оскорблениями и угрозами.
Его принято считать приверженцем теории заговора QAnon, согласно которой демократы будто бы организовали сеть сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а Трамп борется с этим заговором. Первоначально теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как протестующие были выдворены из здания, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Джо Байдена
.
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