https://ria.ru/20230721/italiya-1885401641.html

Посол России в Италии оценил уровень отношений между Москвой и Римом

Посол России в Италии оценил уровень отношений между Москвой и Римом - РИА Новости, 21.07.2023

Посол России в Италии оценил уровень отношений между Москвой и Римом

Политика Италии в отношении России почти ничем не отличается от конфронтационного подхода других западных партнеров Рима, однако в нынешних условиях может иметь РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T07:10

2023-07-21T07:10

2023-07-21T07:10

алексей парамонов

владимир путин

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нато

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украина

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РИМ, 21 июл - РИА Новости. Политика Италии в отношении России почти ничем не отличается от конфронтационного подхода других западных партнеров Рима, однако в нынешних условиях может иметь место обмен мнениями по новой модели сосуществования, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов. В опубликованной в газете la Repubblica статье дипломат констатирует, что "первые серьезные разногласия между Россией и Италией в современную эпоху начали проявляться в 2014 году после государственного переворота на Украине". "После начала специальной военной операции России по защите жителей Донбасса ландшафт двусторонних связей изменился до неузнаваемости", - написал Парамонов в статье "Есть ли ещё надежда, что здравый смысл возобладает?" Российский дипломат подчеркнул, что сейчас политика Италии в отношении России "практически ничем не отличается от конфронтационного подхода США и других партнеров по НАТО, "Группы семи" и ЕС", что обусловлено расхождениями во взглядах на систему европейской безопасности и причин конфликта на Украине. "Очевидно, вряд ли можно рассчитывать на то, что внешнеполитический курс Рима изменится в ближайшее время, поскольку Италия жестко встроена в систему евроатлантических структур. Волей-неволей, Италия становится причастной к недружественным действиям против Москвы и поставкам вооружений на Украину", - сообщил Парамонов. Отмечая многовековой пласт "совместного наследия" российского и итальянского народов, посол подчеркнул, что "выход из "зоны комфорта", ставшей за долгие годы привычным состоянием российско-итальянских отношений, генерирует чувство разочарования." Несмотря на "непримиримость и жесткость геополитического позиционирования", добавил Парамонов, "в дипломатических кругах все еще помнят, что в прошлом Рим проявлял гибкость и креативность своей дипломатии при выработке форматов взаимодействия для решения сложнейших проблем". "И в нынешних условиях, как представляется, может быть место для обмена мнениями по теме формирования новой модели сосуществования с европейскими государствами, учитывающей принцип неделимости безопасности, географическую близость, общие экономические интересы. Способствовать этому могли бы также сохраняющиеся взаимные интересы в области климата, космоса, здравоохранения, новых вызовов, культуры", - заключил Парамонов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230705/repubblica-1882446378.html

https://ria.ru/20230626/italiya-1880600229.html

https://ria.ru/20230419/razov-1866180560.html

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алексей парамонов, владимир путин, сергей лавров, нато, евросоюз, италия, россия, украина