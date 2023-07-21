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В Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции - РИА Новости, 21.07.2023
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Религия
 
14:39 21.07.2023 (обновлено: 15:00 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/iran-1885512880.html
В Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции
В Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции - РИА Новости, 21.07.2023
В Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции
В Иране после пятничной молитвы прошли акции протеста в связи с осквернением Корана в столице Швеции, передает агентство Fars. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:39
2023-07-21T15:00
религия
в мире
швеция
иран
религия
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Иране после пятничной молитвы прошли акции протеста в связи с осквернением Корана в столице Швеции, передает агентство Fars. В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его. "После пятничной молитвы молящиеся по всей стране одновременно с молящимися в Тегеране осудили осквернение священного Корана", – говорится в сообщении. На видео в Telegram-канале участники протеста держат иранские флаги, изображения священной книги мусульман, а также транспаранты и плакаты с надписями "Смерть США!" и "Смерть Израилю!" и скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230721/protest-1885394386.html
https://ria.ru/20230720/koran-1885360960.html
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в мире, швеция, иран, религия
Религия, В мире, Швеция, Иран, Религия
В Иране прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции

В Иране после пятничной молитвы прошли акции протеста из-за осквернения Корана в Швеции

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Иране после пятничной молитвы прошли акции протеста в связи с осквернением Корана в столице Швеции, передает агентство Fars.
В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его.
"После пятничной молитвы молящиеся по всей стране одновременно с молящимися в Тегеране осудили осквернение священного Корана", – говорится в сообщении.
На видео в Telegram-канале участники протеста держат иранские флаги, изображения священной книги мусульман, а также транспаранты и плакаты с надписями "Смерть США!" и "Смерть Израилю!" и скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги.
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
МИД Катара вызвал посла Швеции для протеста из-за осквернения Корана
03:58
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
Демонстрация у посольства Швеции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Постпред в Вене назвал акции сожжения Корана в Европе вандализмом
Вчера, 19:54
 
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