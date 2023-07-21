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Анастасия Большакова: философией меня заинтересовал школьный учитель

Анастасия Большакова: философией меня заинтересовал школьный учитель - РИА Новости, 21.07.2023

Анастасия Большакова: философией меня заинтересовал школьный учитель

Студентка Университета Льва Толстого два года подряд становится победителем конкурса РАН на присуждение медали и премии для молодых ученых. Девушка рассказала,... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:02

2023-07-21T10:02

2023-07-21T10:02

год педагога и наставника

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Студентка Университета Льва Толстого два года подряд становится победителем конкурса РАН на присуждение медали и премии для молодых ученых. Девушка рассказала, как пришла к научным исследованиям в области философии и какую роль в этом играют ее педагоги и наставники.– Когда начался ваш исследовательский путь?– Он начался с первым опытом письменной исследовательской работы на 1 курсе. В полной мере "исследовательскими" эти работы назвать сложно – это были небольшие обзорные статьи по психологии. Под руководством Наталии Сергеевны Бобровниковой я участвовала в конференции "Молодежь и наука: третье тысячелетие", во Всероссийской научно-практической конференции "Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка: проблемы, направления, подходы, условия". Большинство работ было посвящено проблемам социально-психологической адаптации подростков (с нарушениями эмоционально-волевой сферы развития, с депрессивными расстройствами и пр.) к школьной среде.На 2 курсе мы участвовали в Тульском молодёжном экономическом конкурсе инновационных проектов и идей с проектом "Профилактика синдрома эмоционального выгорания работников социальной сферы занятости как важная проблема современности". Меня всегда интересовало, как человек адаптируется к изменчивым условиям среды, какую роль в данном вопросе играет язык, мышление, почему развитие цифровых технологий деантропологизирует мир? Данные темы находятся в фокусе внимания философии: философии языка, философской антропологии, цифровой этики. Кафедра философии и культурологии нашего университета исследует данные направления уже много лет, поэтому за помощью в написании работ я обратилась к педагогам именно этой кафедры. Так и начался мой исследовательский путь в области философии.– Вас изначально интересовала философия или выбор этой дисциплины пришёл не сразу?– Философией я заинтересовалась еще в школе: читала литературу философской направленности, писала небольшие эссе, участвовала в конкурсах. Но непосредственно научные статьи в рамках данной дисциплины начала писать не сразу, а после того, как в университете начались лекции по предметам "Философия" и "Концепции современного естествознания" (2-3 курс). Последнюю дисциплину вел Каширин Александр Юрьевич, к нему я и обратилась за научным руководством. Он помог мне однозначно утвердиться в выборе направления, систематизировать знания, структурировать научно-исследовательские работы.– Почему вы решили принять участие в конкурсе РАН?– Когда узнала, что такой конкурс существует, решила попробовать поучаствовать. Раньше мне не приходилось принимать участие в таком серьезном и масштабном конкурсе. Научный руководитель посоветовал объединить уже написанные статьи в цикл работ, так как темы во многом перекликались. Так появился цикл работ "Темы цифровой онтологии в антропологическом аспекте", который был отправлен на первый конкурс (в 2021 году). Второй цикл работ "Цифровая экзистенция и векторы ее эстетической рефлексии" был написан уже более целенаправленно, он является идейным продолжением и углублением первого.– Как проходил процесс написания ваших работ?– Изначально был подбор необходимой литературы – были прочитаны различные научные статьи, книги русскоязычных и зарубежных авторов. Александр Юрьевич советовал проверенные первоисточники, издания. Сам процесс написания строился вокруг основной идеи или тезиса. Несмотря на то, что все научные работы в обоих циклах носят разные названия, затрагивают различные темы, все они поднимают один и тот же вопрос – вопрос сохранения или обретения идентичности в мире, в котором виртуальная саморепрезентация – доминирующий способ легитимации Я через других.Обычно я писала основной текст работы, отправляла научному руководителю на проверку. Он делился своими мыслями насчет исследования, вносил определённые коррективы, говорил, под каким углом лучше будет рассмотреть ту или иную проблему, советовал, на какого автора стоит еще сослаться, чем можно дополнить работу, чтобы она выглядела более целостной и законченной. Далее я старалась учесть все поправки и корректировки. И так до тех пор, пока работа не становилась действительно законченной. Если так можно говорить о работах в области философии – той дисциплины, где всегда присутствует элемент недосказанности, "непроговариваемого".– С какими трудностями вы столкнулись?– При написании работ самая большая трудность – это, вероятно, трудность выразить то, что хочется сказать. Философия – это хоть и особая система знаний о фундаментальных принципах человеческого бытия, где есть четкость, логика, структура (средства рациональности), но построена она во многом на образах, аналогиях, метафорах и символах. Стараясь через ряд метафор "проявить" смысл, часто выходит обратное. А если речь идет про трудности участия в конкурсе, то наибольшая трудность – ожидание результатов и переживания, связанные с этим.– О чем вы подумали, когда узнали о своей победе первый раз?– Первый раз сначала не поверила, да и второй раз тоже. Это было неожиданно, хотя победить хотелось. Конкурс ведь значимый, и в нем участвует большое количество студентов и молодых ученых со всей России. Осознание победы пришло по-настоящему только когда состоялось вручение медали и диплома. Это случилось через полгода после подведения итогов конкурса.– 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в нашей стране. Оказали ли на вас и вашу работу влияние учителя в школе, педагоги в университете?– Разумеется, оказали – как учителя в школе, так и педагоги университета. Я училась в МБОУ – лицее № 2 им. Б.А. Слободскова, историю и обществознание преподавала Макарова Ольга Валерьевна. Ее уроки по-настоящему вдохновляли, в них было много от философии. Наверное, ей я обязана первой заинтересованностью философией.Среди преподавателей университета наибольшее влияние на мои работы оказал, конечно, научный руководитель. Лекции по дисциплине "Современные концепции естествознания" были одними из самых запоминающихся, на них освещались вопросы как философии, этики и эстетики, так и философской антропологии, философии науки и языка, поднимались актуальные проблемы современной науки и культуры. Они не заинтересовать не могли. На лекциях и семинарах всегда присутствовал живой диалог, можно было обсудить различные вопросы, а также задать их и получить развернутый, исчерпывающий ответ. Во многом обсуждение тем философской антропологии с семинарских занятий нашло отражение в написанных работах. В целом, я благодарна всем преподавателям кафедры философии и культурологии.– Что можете сказать о работе с вашим научным руководителем?– Могу сказать, что Александр Юрьевич отличный научный руководитель – с широким кругозором и обширными знаниями в области философию. Он обладает такими профессиональными качествами, как тактичность, креативность, ответственность. Как руководитель, он всегда поддерживал и направлял, дал много полезной информации. Он всегда находил время, чтобы обсудить любые вопросы касаемо научной деятельности, грамотно и с обоснованием указывал на возможные неточности, давал нужные советы, своевременно писал отзывы на работы при необходимости. В общем, Александр Юрьевич всегда нацелен на то, чтобы передавать знания студентам, способствовать их профессиональному и личностному росту, и в его работе как научного руководителя это особенно заметно. Я очень благодарна ему за уделённое время, знания, советы, мысли, которыми он делился, за поддержку, отзывчивость и терпение.– В этом году вы заканчиваете обучение в университете. Планируете ли вы продолжать обучение в магистратуре?– Да, планирую. Собираюсь поступать в магистратуру по направлению "Педагогический дизайн" (Институт инновационных образовательных практик), внутри данного направления есть модуль "Цифровая этика" – та область, в которой мне бы хотелось продолжить исследования.– Будете ли вы снова принимать участие в конкурсе РАН или в других конкурсах? – Пока не уверена, что буду принимать участие именно в конкурсе РАН еще раз. Но в других научных конкурсах обязательно – продолжаю работать над новыми исследованиями в области влияния цифровых трансформаций на общество, изменения в виртуальной экосистеме происходят достаточно быстро, тема не перестает быть актуальной. Поэтому жду новых конкурсов исследовательских работ.– Что можете посоветовать молодым ученым, которые только начинают свой путь в исследовательской деятельности?– Наверное, основной совет, который можно дать, как бы банально это не звучало, это не бояться. Не бояться пробовать себя в чем-то новом, не бояться провалов, неудачных работ, не бояться, что не получится, не бояться быть непонятым и неуслышанным. Главное – это начать. Ставить небольшие цели и постепенно их достигать. Исследовательская деятельность начинается с идеи, и если есть идея – страхи и сомнения не станут помехой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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