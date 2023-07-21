https://ria.ru/20230721/gruzoviki-1885461108.html

Грузовики из Крыма проходят сухопутный коридор в ДНР по упрощенной схеме

Грузовики из Крыма проходят сухопутный коридор в ДНР по упрощенной схеме - РИА Новости, 21.07.2023

Грузовики из Крыма проходят сухопутный коридор в ДНР по упрощенной схеме

Грузовой транспорт из Крыма проходит сухопутный коридор в ДНР по упрощенной процедуре, используя перехватывающие парковки, построенные по поручению... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T12:19

2023-07-21T12:19

2023-07-21T12:19

донецкая народная республика

республика крым

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Грузовой транспорт из Крыма проходит сухопутный коридор в ДНР по упрощенной процедуре, используя перехватывающие парковки, построенные по поручению администрации президента РФ, рассказал РИА Новости министр транспорта ДНР Владимир Тужилин. "Здесь на пункте пропуска их (грузовой транспорт) встречают, проверяют по данному перечню, в результате чего они проходят по упрощенной процедуре. Транспортные средства, выходя из Республики Крым, информированы и обязаны заезжать на перехватывающие парковки, которые построены по поручению администрации президента Российской Федерации. Мы копим колонну и централизованно с экипажем ГИБДД выводим на пункт пропуска", - рассказал Тужилин. Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках. Как сообщила ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ, сухопутный коридор в Крым активно используется для движения транспорта в качестве альтернативного маршрута.

https://ria.ru/20230720/bespilotnik-1885293696.html

донецкая народная республика

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, республика крым