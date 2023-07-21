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Грузовики из Крыма проходят сухопутный коридор в ДНР по упрощенной схеме - РИА Новости, 21.07.2023
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12:19 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/gruzoviki-1885461108.html
Грузовики из Крыма проходят сухопутный коридор в ДНР по упрощенной схеме
Грузовики из Крыма проходят сухопутный коридор в ДНР по упрощенной схеме - РИА Новости, 21.07.2023
Грузовики из Крыма проходят сухопутный коридор в ДНР по упрощенной схеме
Грузовой транспорт из Крыма проходит сухопутный коридор в ДНР по упрощенной процедуре, используя перехватывающие парковки, построенные по поручению... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:19
2023-07-21T12:19
донецкая народная республика
республика крым
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Грузовой транспорт из Крыма проходит сухопутный коридор в ДНР по упрощенной процедуре, используя перехватывающие парковки, построенные по поручению администрации президента РФ, рассказал РИА Новости министр транспорта ДНР Владимир Тужилин. "Здесь на пункте пропуска их (грузовой транспорт) встречают, проверяют по данному перечню, в результате чего они проходят по упрощенной процедуре. Транспортные средства, выходя из Республики Крым, информированы и обязаны заезжать на перехватывающие парковки, которые построены по поручению администрации президента Российской Федерации. Мы копим колонну и централизованно с экипажем ГИБДД выводим на пункт пропуска", - рассказал Тужилин. Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме. Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках. Как сообщила ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ, сухопутный коридор в Крым активно используется для движения транспорта в качестве альтернативного маршрута.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, республика крым
Донецкая Народная Республика, Республика Крым
Грузовики из Крыма проходят сухопутный коридор в ДНР по упрощенной схеме

Грузовики из Крыма проходят сухопутный коридор в ДНР, используя перехватывающие парковки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Крыму
Автомобильное движение в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобильное движение в Крыму. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Грузовой транспорт из Крыма проходит сухопутный коридор в ДНР по упрощенной процедуре, используя перехватывающие парковки, построенные по поручению администрации президента РФ, рассказал РИА Новости министр транспорта ДНР Владимир Тужилин.
"Здесь на пункте пропуска их (грузовой транспорт) встречают, проверяют по данному перечню, в результате чего они проходят по упрощенной процедуре. Транспортные средства, выходя из Республики Крым, информированы и обязаны заезжать на перехватывающие парковки, которые построены по поручению администрации президента Российской Федерации. Мы копим колонну и централизованно с экипажем ГИБДД выводим на пункт пропуска", - рассказал Тужилин.
Ранее сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту работа Керченской паромной переправы приостановлена, для поездок в Крым доступен альтернативный маршрут через новые регионы. При этом все автомобильные пункты пропуска на админгранице Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
Трасса пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута составляет около 387 км. Ориентировочное время в пути - около семи часов. При этом остановка транспорта разрешена только на специально отведенных площадках.
Как сообщила ранее пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ, сухопутный коридор в Крым активно используется для движения транспорта в качестве альтернативного маршрута.
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