Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности
Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Занятия по финансовой грамотности стартовали в Краснодарском крае, семинары в 2023 году пройдут во всех муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
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"В Краснодарском крае стартовали семинары по финансовой грамотности населения. Мероприятия прошли в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Темрюкском районе. Всего в крае до конца 2023 года пройдет 56 семинаров во всех муниципалитетах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы семинара рассказали участникам о видах кредитов с господдержкой, а также о возможности использования кредитных каникул, в том числе для участников спецоперации и членов их семей. Другой обучающий блок был посвящен налоговому законодательству – специалисты показали, как можно воспользоваться налоговыми вычетами. Было также уделено внимание кибербезопасности в финансовой сфере и способам борьбы с киберпреступниками.
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"В рамках семинаров участники получат навыки, которые помогут им лучше управлять своими деньгами. Узнают, как составить свой бюджет, рационально управлять расходами, долгами и кредитами", – передает пресс-служба слова министра экономики региона Алексея Юртаева.
Обучение жителей проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", добавляют власти.