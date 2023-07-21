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Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности

Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности - РИА Новости, 21.07.2023

Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности

Занятия по финансовой грамотности стартовали в Краснодарском крае, семинары в 2023 году пройдут во всех муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T20:06

2023-07-21T20:06

2023-07-21T20:08

краснодарский край

краснодарский край

анапа

новороссийск

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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Занятия по финансовой грамотности стартовали в Краснодарском крае, семинары в 2023 году пройдут во всех муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В Краснодарском крае стартовали семинары по финансовой грамотности населения. Мероприятия прошли в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Темрюкском районе. Всего в крае до конца 2023 года пройдет 56 семинаров во всех муниципалитетах", - говорится в сообщении. Отмечается, что организаторы семинара рассказали участникам о видах кредитов с господдержкой, а также о возможности использования кредитных каникул, в том числе для участников спецоперации и членов их семей. Другой обучающий блок был посвящен налоговому законодательству – специалисты показали, как можно воспользоваться налоговыми вычетами. Было также уделено внимание кибербезопасности в финансовой сфере и способам борьбы с киберпреступниками. "В рамках семинаров участники получат навыки, которые помогут им лучше управлять своими деньгами. Узнают, как составить свой бюджет, рационально управлять расходами, долгами и кредитами", – передает пресс-служба слова министра экономики региона Алексея Юртаева. Обучение жителей проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", добавляют власти.

краснодарский край

анапа

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, анапа, новороссийск