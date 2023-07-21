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Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности - РИА Новости, 21.07.2023
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Краснодарский край
 
20:06 21.07.2023 (обновлено: 20:08 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/fingramotnost-1885597871.html
Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности
Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности - РИА Новости, 21.07.2023
Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности
Занятия по финансовой грамотности стартовали в Краснодарском крае, семинары в 2023 году пройдут во всех муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T20:06
2023-07-21T20:08
краснодарский край
краснодарский край
анапа
новороссийск
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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Занятия по финансовой грамотности стартовали в Краснодарском крае, семинары в 2023 году пройдут во всех муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В Краснодарском крае стартовали семинары по финансовой грамотности населения. Мероприятия прошли в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Темрюкском районе. Всего в крае до конца 2023 года пройдет 56 семинаров во всех муниципалитетах", - говорится в сообщении. Отмечается, что организаторы семинара рассказали участникам о видах кредитов с господдержкой, а также о возможности использования кредитных каникул, в том числе для участников спецоперации и членов их семей. Другой обучающий блок был посвящен налоговому законодательству – специалисты показали, как можно воспользоваться налоговыми вычетами. Было также уделено внимание кибербезопасности в финансовой сфере и способам борьбы с киберпреступниками. "В рамках семинаров участники получат навыки, которые помогут им лучше управлять своими деньгами. Узнают, как составить свой бюджет, рационально управлять расходами, долгами и кредитами", – передает пресс-служба слова министра экономики региона Алексея Юртаева. Обучение жителей проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", добавляют власти.
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краснодарский край, анапа, новороссийск
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапа, Новороссийск

Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Занятия по финансовой грамотности стартовали в Краснодарском крае, семинары в 2023 году пройдут во всех муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
«
"В Краснодарском крае стартовали семинары по финансовой грамотности населения. Мероприятия прошли в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Темрюкском районе. Всего в крае до конца 2023 года пройдет 56 семинаров во всех муниципалитетах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторы семинара рассказали участникам о видах кредитов с господдержкой, а также о возможности использования кредитных каникул, в том числе для участников спецоперации и членов их семей. Другой обучающий блок был посвящен налоговому законодательству – специалисты показали, как можно воспользоваться налоговыми вычетами. Было также уделено внимание кибербезопасности в финансовой сфере и способам борьбы с киберпреступниками.
«
"В рамках семинаров участники получат навыки, которые помогут им лучше управлять своими деньгами. Узнают, как составить свой бюджет, рационально управлять расходами, долгами и кредитами", – передает пресс-служба слова министра экономики региона Алексея Юртаева.
Обучение жителей проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", добавляют власти.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайАнапаНовороссийск
 
 
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