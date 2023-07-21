https://ria.ru/20230721/farmatsevtika-1885455724.html
Калужская область рассчитывает вместе с Индией развивать фармацевтику
Калужская область рассчитывает вместе с Индией развивать фармацевтику - РИА Новости, 21.07.2023
Калужская область рассчитывает вместе с Индией развивать фармацевтику
Калужская область рассчитывает на совместное сотрудничество с Индией в развитии фармацевтической отрасли в регионе, рассказал губернатор региона Владислав... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T12:00
2023-07-21T12:00
2023-07-21T12:00
калужская область
россия
индия
владислав шапша
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Калужская область рассчитывает на совместное сотрудничество с Индией в развитии фармацевтической отрасли в регионе, рассказал губернатор региона Владислав Шапша. В четверг на полях международного экспертного форума БРИКС по ядерной медицине состоялась рабочая встреча Губернатора с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Паваном Капуром. "Диалог наших стран развивается интенсивно на разных уровнях... Сегодня объем торговли между Калужской областью и Индией не так велик, но нам хотелось бы эту ситуацию изменить. У нас для этого есть все возможности... Мы всегда идем навстречу инвесторам, и предлагаем такие условия, которые позволяют им быстро создавать новые предприятия. За счет этого в Калужской области за короткое время было построено более 120 заводов. Сегодня мы ведем переговоры с индийскими компаниями по развитию нашего фармацевтического кластера", - сказал Шапша на встрече. Губернатор отметил, что в регионе сильный промышленный комплекс, развиваются отрасли машиностроения, радиоэлектроники, фармацевтики и медоборудования, приборостроения и другие. После встречи Шапша рассказал журналистам, что обратился к послу с просьбой о помощи в поиске партнеров для развития более тесного сотрудничества между страной и регионом. "Да, действительно, мы просили посла, чтобы нам помогли найти такого партнера в Индии, у нас есть партнеры из разных стран, разных регионов, с Индией у нас пока такого тесного сотрудничества нет. Мы создаем особую экономическую зону рядом с Калугой, которая будет способствовать еще большему развитию калужского фармкластера (сейчас кластер насчитывает порядка 70 предприятий, которые выпускают более 230 препаратов - ред.). Две индийские компании уже проявили интерес и готовность работать в Калужской области ", - сказал Шапша журналистам. Он также отметил, что в Калужской области обучается много студентов из Индии, а в Обнинске расположен лидирующий центр лечения онкологических заболеваний, поэтому отдельное внимание планируется уделить совместному развитию регионального фармацевтического кластера.
https://ria.ru/20230721/zavod-1885452447.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, индия, владислав шапша
Калужская область, Россия, Индия, Владислав Шапша
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Калужская область рассчитывает на совместное сотрудничество с Индией в развитии фармацевтической отрасли в регионе, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
В четверг на полях международного экспертного форума БРИКС
по ядерной медицине состоялась рабочая встреча Губернатора с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ
Паваном Капуром.
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"Диалог наших стран развивается интенсивно на разных уровнях... Сегодня объем торговли между Калужской областью и Индией не так велик, но нам хотелось бы эту ситуацию изменить. У нас для этого есть все возможности... Мы всегда идем навстречу инвесторам, и предлагаем такие условия, которые позволяют им быстро создавать новые предприятия. За счет этого в Калужской области за короткое время было построено более 120 заводов. Сегодня мы ведем переговоры с индийскими компаниями по развитию нашего фармацевтического кластера", - сказал Шапша на встрече.
Губернатор отметил, что в регионе сильный промышленный комплекс, развиваются отрасли машиностроения, радиоэлектроники, фармацевтики и медоборудования, приборостроения и другие. После встречи Шапша рассказал журналистам, что обратился к послу с просьбой о помощи в поиске партнеров для развития более тесного сотрудничества между страной и регионом.
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"Да, действительно, мы просили посла, чтобы нам помогли найти такого партнера в Индии, у нас есть партнеры из разных стран, разных регионов, с Индией у нас пока такого тесного сотрудничества нет. Мы создаем особую экономическую зону рядом с Калугой
, которая будет способствовать еще большему развитию калужского фармкластера (сейчас кластер насчитывает порядка 70 предприятий, которые выпускают более 230 препаратов - ред.). Две индийские компании уже проявили интерес и готовность работать в Калужской области ", - сказал Шапша журналистам.
Он также отметил, что в Калужской области обучается много студентов из Индии, а в Обнинске
расположен лидирующий центр лечения онкологических заболеваний, поэтому отдельное внимание планируется уделить совместному развитию регионального фармацевтического кластера.