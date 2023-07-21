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Администрация Подмосковья поможет обманутым дольщикам - РИА Новости, 21.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:19 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/dolschiki-1885578441.html
Администрация Подмосковья поможет обманутым дольщикам
Администрация Подмосковья поможет обманутым дольщикам - РИА Новости, 21.07.2023
Администрация Подмосковья поможет обманутым дольщикам
Строительство ЖК "Президентский" в Лыткарине и "Белые росы" в Котельниках подойдет к концу в августе текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T18:19
2023-07-21T18:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Строительство ЖК "Президентский" в Лыткарине и "Белые росы" в Котельниках подойдет к концу в августе текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Московской области.Застройщики обманули 968 дольщиков. Для завершения строительства первого ЖК правительство Московской области обратилось к инвестору – ГК ФСК. Сейчас строители занимаются благоустройством прилегающих территорий, монтажом водопровода и слаботочных сетей. Ремонт завершится в августе 2023 года. На данный момент заселения ожидают 178 дольщиков.Второй комплекс обустраивают с помощью Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области: нового жилья ожидают 790 семей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Администрация Подмосковья поможет обманутым дольщикам

© РИА Новости / Максим БлиновНовостройки в Подмосковье
Новостройки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Строительство ЖК "Президентский" в Лыткарине и "Белые росы" в Котельниках подойдет к концу в августе текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Московской области.
Застройщики обманули 968 дольщиков. Для завершения строительства первого ЖК правительство Московской области обратилось к инвестору – ГК ФСК. Сейчас строители занимаются благоустройством прилегающих территорий, монтажом водопровода и слаботочных сетей. Ремонт завершится в августе 2023 года. На данный момент заселения ожидают 178 дольщиков.
Второй комплекс обустраивают с помощью Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области: нового жилья ожидают 790 семей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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