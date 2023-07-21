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Администрация Подмосковья поможет обманутым дольщикам

Администрация Подмосковья поможет обманутым дольщикам - РИА Новости, 21.07.2023

Администрация Подмосковья поможет обманутым дольщикам

Строительство ЖК "Президентский" в Лыткарине и "Белые росы" в Котельниках подойдет к концу в августе текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T18:19

2023-07-21T18:19

2023-07-21T18:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Строительство ЖК "Президентский" в Лыткарине и "Белые росы" в Котельниках подойдет к концу в августе текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики Московской области.Застройщики обманули 968 дольщиков. Для завершения строительства первого ЖК правительство Московской области обратилось к инвестору – ГК ФСК. Сейчас строители занимаются благоустройством прилегающих территорий, монтажом водопровода и слаботочных сетей. Ремонт завершится в августе 2023 года. На данный момент заселения ожидают 178 дольщиков.Второй комплекс обустраивают с помощью Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области: нового жилья ожидают 790 семей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)