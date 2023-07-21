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Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков - РИА Новости, 21.07.2023
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01:09 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/chibis-1885388327.html
Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков
Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков - РИА Новости, 21.07.2023
Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков
Более 283 миллиардов рублей необходимо вложить в реновацию закрытых военных населенных пунктов в Мурманской области для того, чтобы создать комфортные условия... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T01:09
2023-07-21T01:09
мурманская область
россия
андрей чибис
владимир путин
общество
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Более 283 миллиардов рублей необходимо вложить в реновацию закрытых военных населенных пунктов в Мурманской области для того, чтобы создать комфортные условия для военнослужащих и их семей, которые уже служат на севере или приедут в ближайшие годы, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Чибис обратил внимание президента РФ Владимира Путина, под председательством которого прошло заседание, на плачевное состояние огромного количества домов в населенных пунктах, социальных объектов, критический износ инженерной инфраструктуры ряда гарнизонов. Он пояснил, что с учетом предстоящего увеличения количества военнослужащих на этой территории требуется принятие системного решения о комплексном развитии жилья и инфраструктуры для военных и их семей. "Для того чтобы обеспечить новых военнослужащих и их семьи, необходимо построить 134 многоквартирных дома и 37 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Цифры предварительно выверены с нашими коллегами – военными. На эти цели, по предварительным расчетам, требуется порядка 135 миллиардов рублей", – сказал Чибис. Он пояснил, что необходимо создать комфортные условия для проживания семей и тех, кто уже служит на Севере, прежде всего, в подразделениях Северного флота. Это молодые, зачастую многодетные семьи, которые живут в суровых условиях в гарнизонах со слабо развитой инфраструктурой. Для этого, отметил губернатор, необходимо построить 106 жилых домов для переселения людей из существующего жилищного фонда – их бесполезно и неправильно ремонтировать. Кроме того, нужно отремонтировать 362 жилых дома, которые могут еще служить, построить и отремонтировать 302 объекта социальной и инженерной инфраструктуры. "Предварительно потребность на эти цели составляет 148,6 миллиарда рублей… Если брать сумму общего объема затрат - и для тех, кто должен к нам приехать служить, и для тех, кто уже служит, для надлежащих условий… нужно 283,5 миллиарда рублей", - сказал Чибис и пояснил, что речь идет о минимум десятилетнем периоде, и ежегодный объем инвестиций, который требуется для того, чтобы эту работу наладить, в зависимости от сроков составит 20-28 миллиардов рублей в год.
https://ria.ru/20230721/arktika-1885386941.html
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мурманская область, россия, андрей чибис, владимир путин, общество
Мурманская область, Россия, Андрей Чибис, Владимир Путин, Общество
Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков

Глава Мурманской области Чибис: развитие военгородов требует более 283 миллиардов рублей

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Более 283 миллиардов рублей необходимо вложить в реновацию закрытых военных населенных пунктов в Мурманской области для того, чтобы создать комфортные условия для военнослужащих и их семей, которые уже служат на севере или приедут в ближайшие годы, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Чибис обратил внимание президента РФ Владимира Путина, под председательством которого прошло заседание, на плачевное состояние огромного количества домов в населенных пунктах, социальных объектов, критический износ инженерной инфраструктуры ряда гарнизонов.
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Он пояснил, что с учетом предстоящего увеличения количества военнослужащих на этой территории требуется принятие системного решения о комплексном развитии жилья и инфраструктуры для военных и их семей.
"Для того чтобы обеспечить новых военнослужащих и их семьи, необходимо построить 134 многоквартирных дома и 37 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Цифры предварительно выверены с нашими коллегами – военными. На эти цели, по предварительным расчетам, требуется порядка 135 миллиардов рублей", – сказал Чибис.
Он пояснил, что необходимо создать комфортные условия для проживания семей и тех, кто уже служит на Севере, прежде всего, в подразделениях Северного флота. Это молодые, зачастую многодетные семьи, которые живут в суровых условиях в гарнизонах со слабо развитой инфраструктурой.
Для этого, отметил губернатор, необходимо построить 106 жилых домов для переселения людей из существующего жилищного фонда – их бесполезно и неправильно ремонтировать. Кроме того, нужно отремонтировать 362 жилых дома, которые могут еще служить, построить и отремонтировать 302 объекта социальной и инженерной инфраструктуры.
"Предварительно потребность на эти цели составляет 148,6 миллиарда рублей… Если брать сумму общего объема затрат - и для тех, кто должен к нам приехать служить, и для тех, кто уже служит, для надлежащих условий… нужно 283,5 миллиарда рублей", - сказал Чибис и пояснил, что речь идет о минимум десятилетнем периоде, и ежегодный объем инвестиций, который требуется для того, чтобы эту работу наладить, в зависимости от сроков составит 20-28 миллиардов рублей в год.
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