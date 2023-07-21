https://ria.ru/20230721/braziliya-1885391343.html

В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования

В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования - РИА Новости, 21.07.2023

В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования

Почти 75 тысяч жалоб на изнасилование зарегистрировали в Бразилии в прошлом году, следует из данных ежегодного отчета по вопросам общественной безопасности -... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T02:13

2023-07-21T02:13

2023-07-21T02:13

бразилия

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июл - РИА Новости. Почти 75 тысяч жалоб на изнасилование зарегистрировали в Бразилии в прошлом году, следует из данных ежегодного отчета по вопросам общественной безопасности - это самый высокий показатель за время ведения такой статистики. Согласно представленным данным, в прошлом году было подано 74 930 заявлений об изнасиловании, что на 8,2% больше, чем в 2021 году (68 885). Среди потерпевших 61,4% - младше 13 лет, в этой уязвимой группе произошел наиболее существенный рост числа случаев. Количество фемицидов в Бразилии также увеличилось с 1357 в 2021 году до 1437 в 2022 году (+6,1%). Число случаев домашнего насилия, о которых было заявлено правоохранителям, составило 245 713 (+2,9%).

https://ria.ru/20230521/strelba-1873186359.html

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