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В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования - РИА Новости, 21.07.2023
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02:13 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/braziliya-1885391343.html
В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования
В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования - РИА Новости, 21.07.2023
В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования
Почти 75 тысяч жалоб на изнасилование зарегистрировали в Бразилии в прошлом году, следует из данных ежегодного отчета по вопросам общественной безопасности -... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T02:13
2023-07-21T02:13
бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июл - РИА Новости. Почти 75 тысяч жалоб на изнасилование зарегистрировали в Бразилии в прошлом году, следует из данных ежегодного отчета по вопросам общественной безопасности - это самый высокий показатель за время ведения такой статистики. Согласно представленным данным, в прошлом году было подано 74 930 заявлений об изнасиловании, что на 8,2% больше, чем в 2021 году (68 885). Среди потерпевших 61,4% - младше 13 лет, в этой уязвимой группе произошел наиболее существенный рост числа случаев. Количество фемицидов в Бразилии также увеличилось с 1357 в 2021 году до 1437 в 2022 году (+6,1%). Число случаев домашнего насилия, о которых было заявлено правоохранителям, составило 245 713 (+2,9%).
https://ria.ru/20230521/strelba-1873186359.html
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бразилия, в мире
Бразилия, В мире
В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования

В Бразилии в прошлом году зарегистрировали рекордные 75 тысяч жалоб на изнасилование

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полицейский в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июл - РИА Новости. Почти 75 тысяч жалоб на изнасилование зарегистрировали в Бразилии в прошлом году, следует из данных ежегодного отчета по вопросам общественной безопасности - это самый высокий показатель за время ведения такой статистики.
Согласно представленным данным, в прошлом году было подано 74 930 заявлений об изнасиловании, что на 8,2% больше, чем в 2021 году (68 885).
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Среди потерпевших 61,4% - младше 13 лет, в этой уязвимой группе произошел наиболее существенный рост числа случаев.
Количество фемицидов в Бразилии также увеличилось с 1357 в 2021 году до 1437 в 2022 году (+6,1%).
Число случаев домашнего насилия, о которых было заявлено правоохранителям, составило 245 713 (+2,9%).
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