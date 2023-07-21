https://ria.ru/20230721/braziliya-1885391343.html
В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования
В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования - РИА Новости, 21.07.2023
В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования
Почти 75 тысяч жалоб на изнасилование зарегистрировали в Бразилии в прошлом году, следует из данных ежегодного отчета по вопросам общественной безопасности -... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T02:13
2023-07-21T02:13
2023-07-21T02:13
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87f5cc7daf41d968f1d9c42fdbddb7fa.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июл - РИА Новости. Почти 75 тысяч жалоб на изнасилование зарегистрировали в Бразилии в прошлом году, следует из данных ежегодного отчета по вопросам общественной безопасности - это самый высокий показатель за время ведения такой статистики. Согласно представленным данным, в прошлом году было подано 74 930 заявлений об изнасиловании, что на 8,2% больше, чем в 2021 году (68 885). Среди потерпевших 61,4% - младше 13 лет, в этой уязвимой группе произошел наиболее существенный рост числа случаев. Количество фемицидов в Бразилии также увеличилось с 1357 в 2021 году до 1437 в 2022 году (+6,1%). Число случаев домашнего насилия, о которых было заявлено правоохранителям, составило 245 713 (+2,9%).
https://ria.ru/20230521/strelba-1873186359.html
https://ria.ru/20230706/arest-1882493821.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b8997daf5f49ce8310667a618d900e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, в мире
В Бразилии в 2022 году зафиксировали рекордное число жалоб на изнасилования
В Бразилии в прошлом году зарегистрировали рекордные 75 тысяч жалоб на изнасилование
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 июл - РИА Новости. Почти 75 тысяч жалоб на изнасилование зарегистрировали в Бразилии в прошлом году, следует из данных ежегодного отчета по вопросам общественной безопасности - это самый высокий показатель за время ведения такой статистики.
Согласно представленным данным, в прошлом году было подано 74 930 заявлений об изнасиловании, что на 8,2% больше, чем в 2021 году (68 885).
В США за пять лет произошло более тысячи инцидентов со стрельбой в школах
Среди потерпевших 61,4% - младше 13 лет, в этой уязвимой группе произошел наиболее существенный рост числа случаев.
Количество фемицидов в Бразилии также увеличилось с 1357 в 2021 году до 1437 в 2022 году (+6,1%).
Число случаев домашнего насилия, о которых было заявлено правоохранителям, составило 245 713 (+2,9%).
Таксиста арестовали за попытку изнасилования "Миссис Сибирь-2016"