https://ria.ru/20230721/avtovladeltsy-1885509982.html

ВТБ: каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в четыре-пять лет

ВТБ: каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в четыре-пять лет - РИА Новости, 21.07.2023

ВТБ: каждый четвертый автовладелец меняет машину раз в четыре-пять лет

Более четверти российских автовладельцев меняют машину каждые четыре-пять лет – такие результаты показал совместный опрос ВТБ и "Открытие Авто", сообщает... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T14:31

2023-07-21T14:31

2023-07-21T14:31

втб

авто

россия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более четверти российских автовладельцев меняют машину каждые четыре-пять лет – такие результаты показал совместный опрос ВТБ и "Открытие Авто", сообщает пресс-служба ВТБ. Согласно исследованию, чаще всего машины меняют на Северном Кавказе: 35% жителей здесь приобретают другую машину в среднем раз в пять лет. В Южном федеральном округе таких автолюбителей – 34%, на Дальнем Востоке – чуть менее трети. Использовать автомобиль "до последнего" предпочитают 19% россиян. Бережливее всего к машинам относятся жители Центрального федерального округа и Сибири - почти четверть из них предпочитает использовать автомобиль до выработки ресурса, как следует из опроса. Каждый десятый респондент заявил о том, что меняет машину через два-три года после ее покупки. Причем на Дальнем Востоке таких автовладельцев больше, чем в среднем по России, – 15%. Ежегодно другое авто приобретают около 1% россиян, говорится в сообщении пресс-службы. "Несмотря на серьезные вызовы для отечественного авторынка, с которыми он столкнулся в прошлом году, уровень автомобилизации в России растет. По данным ВЦИОМ, сегодня одна или несколько машин есть более чем у 60% семей. В текущем году приобрести авто планирует четверть опрошенных россиян. На этом фоне мы фиксируем активный спрос на автокредиты", - приводит пресс-служба слова начальника управления "Автокредитование" ВТБ Алексея Бочарникова. По его словам, в первом полугодии россияне заняли на покупку машин рекордные 606 миллиардов рублей, что на 19% превышает результат первой половины рекордного до сего момента 2021 года. Факторами роста выступают отложенный спрос 2022 года, активное проникновение китайских брендов, а также увеличение интереса к отечественным авто: их доля в продажах выросла в полтора раза, пояснил Бочарников. Почти 40% россиян не считают изменение линейки представленных на рынке марок ограничивающим фактором и находят текущий выбор удовлетворительным: 7% покупают или планируют покупку отечественных авто, 29% предпочитают выбирать авто на вторичном рынке. При этом 59% россиян в этом году изменили планы по покупке машины из-за текущей ситуации на рынке, так как предложение новых транспортных средств снизилось, показали результаты опроса. "В ближайшее время цены на авто могут корректироваться, поэтому имеет смысл присмотреться к представленным на рынке вариантам. В пределах полутора миллионов рублей из машин эконом-сегмента можно выбрать любые марки на первичном и вторичном рынках, на них есть альтернативные запчасти. Владеть более дорогими авто за 1,5-2,5 миллиона рублей будет затратнее. В целом, на них налажен параллельный импорт, но запчасти приходится ждать дольше. В долгосрочной перспективе стоит обратить внимание на китайские бренды – из-за количества сервисных центров и стабильной доступности комплектующих. Кроме этого, все больше производителей из КНР предлагают выгодные субсидии при кредитовании своих брендов", - цитирует пресс-служба руководителя "Открытие Авто" Марину Дембицкую. В опросе "Открытия Авто" и ВТБ приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет, имеющие автомобиль в собственности или планирующие его приобрести. Репрезентативная выборка охватила свыше полутора тысяч человек.

https://ria.ru/20230719/bocharnikov-1885037451.html

https://ria.ru/20230719/avtokredity-1885049019.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, авто, россия