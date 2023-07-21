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В ВВС Австралии признали, что не могут гарантировать безопасность своих баз
В ВВС Австралии признали, что не могут гарантировать безопасность своих баз - РИА Новости, 21.07.2023
В ВВС Австралии признали, что не могут гарантировать безопасность своих баз
Командующий ВВС Австралии Роб Чипман заявил, что не уверен в способности австралийских военных защитить свои северные базы в случае нападения. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T16:13
2023-07-21T16:13
2023-07-21T16:13
в мире
австралия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Командующий ВВС Австралии Роб Чипман заявил, что не уверен в способности австралийских военных защитить свои северные базы в случае нападения. По данным австралийской газеты Sydney Morning Herald, на вопрос, уверены ли ВВС Австралии в защищенности австралийских военных баз в случае нападения, маршал авиации Роберт Чипман ответил отрицательно. Он сделал это заявление в рамках на конференции руководителей авиации и космонавтики в Лондоне. "Нет, я думаю, что есть над чем поработать. Это то, что правительство признало в Стратегическом обзоре обороны, и моя задача - убедиться, что мы сможем... принять бой на наших северных базах", - заявил Чипман. Он добавил, что "Австралия должна быть способна вести затяжной конфликт". По словам военного, передовые ракеты класса "земля-воздух" являются приоритетом для полного обеспечения безопасности баз. "Со временем мы хотели бы иметь более совершенные ракеты класса "земля-воздух", способные поражать крылатые и баллистические ракеты", - пояснил Чипман. В апреле правительство Австралии заявило, что потратит 3 миллиарда долларов на модернизацию возможностей ВВС на своих северных базах. Один из таких объектов в Дарвине является основной базой, где размещаются морские пехотинцы США. Министры обороны и иностранных дел США Ллойд Остин и Энтони Блинкен прибудут в Австралию на следующей неделе для участия в ежегодных переговорах AUSMIN со своими австралийскими коллегами Ричардом Марлзом и Пенни Вонг. Их визит совпадает с международными военно-морскими учениями Talisman Sabre на севере Австралии. Военные учения пройдут в течение следующих двух недель, в них примут участие 30 тысяч военнослужащих из 13 стран.
https://ria.ru/20230719/abrams-1885033719.html
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в мире, австралия
В ВВС Австралии признали, что не могут гарантировать безопасность своих баз
Командующий ВВС Австралии Чипман засомневался в способности военных защитить свои базы
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Командующий ВВС Австралии Роб Чипман заявил
, что не уверен в способности австралийских военных защитить свои северные базы в случае нападения.
По данным австралийской газеты Sydney Morning Herald, на вопрос, уверены ли ВВС Австралии в защищенности австралийских военных баз в случае нападения, маршал авиации Роберт Чипман ответил отрицательно. Он сделал это заявление в рамках на конференции руководителей авиации и космонавтики в Лондоне
.
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"Нет, я думаю, что есть над чем поработать. Это то, что правительство признало в Стратегическом обзоре обороны, и моя задача - убедиться, что мы сможем... принять бой на наших северных базах", - заявил Чипман.
Он добавил, что "Австралия должна быть способна вести затяжной конфликт".
По словам военного, передовые ракеты класса "земля-воздух" являются приоритетом для полного обеспечения безопасности баз. "Со временем мы хотели бы иметь более совершенные ракеты класса "земля-воздух", способные поражать крылатые и баллистические ракеты", - пояснил Чипман.
В апреле правительство Австралии заявило, что потратит 3 миллиарда долларов на модернизацию возможностей ВВС на своих северных базах. Один из таких объектов в Дарвине является основной базой, где размещаются морские пехотинцы США
.
Министры обороны и иностранных дел США Ллойд Остин
и Энтони Блинкен
прибудут в Австралию на следующей неделе для участия в ежегодных переговорах AUSMIN со своими австралийскими коллегами Ричардом Марлзом и Пенни Вонг. Их визит совпадает с международными военно-морскими учениями Talisman Sabre на севере Австралии. Военные учения пройдут в течение следующих двух недель, в них примут участие 30 тысяч военнослужащих из 13 стран.
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