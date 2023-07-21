https://ria.ru/20230721/aviadostavka-1885530713.html
"Деловые Линии" запустили более 6 тысяч новых направлений авиадоставки
"Деловые Линии" запустили более 6 тысяч новых направлений авиадоставки - РИА Новости, 21.07.2023
"Деловые Линии" запустили более 6 тысяч новых направлений авиадоставки
Свыше 6 тысяч новых направлений авиадоставки запустила группа компаний "Деловые Линии", среди них более 5 тысяч находятся на территории России, более 1 тысячи – РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:33
2023-07-21T15:33
2023-07-21T15:33
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МОСКВА, 21 июл — Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Свыше 6 тысяч новых направлений авиадоставки запустила группа компаний "Деловые Линии", среди них более 5 тысяч находятся на территории России, более 1 тысячи – в зоне ЕАЭС. Теперь общая география авиаперевозок составляет более 27 тысяч направлений. Сроки доставки варьируются от одного дня, а цена услуги стартует от 420 рублей. Как и раньше, группа компаний сохраняет скидку 70% на авиадоставку в страны Евразийского экономического союза. "В первом полугодии спрос на воздушную перевозку грузов – главным образом, запчастей, оборудования, медицинских товаров, одежды и рекламной продукции – вырос практически на треть по сравнению с тем же периодом 2022 года. Среди самых популярных направлений – из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Калининград и Южно-Сахалинск. Клиенты все чаще выбирают авиадоставку – так можно транспортировать груз срочно – и в труднодоступные отдаленные населенные пункты. В наш пакет услуг входит полный цикл логистических операций, так что заказчика не затрагивают трудности перевозки. Более того, можно заказать доставку не только на терминал, но и непосредственно до двери получателя", - поделились в пресс-службе ГК "Деловые Линии". При транспортировке самолетом посылка может быть любого веса, но, если одно из мест посылки весит 80 или более килограммов, необходимо дополнительно согласовать перевозку с авиакомпанией-партнером. Решение этого вопроса "Деловые Линии" берут на себя. ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 5 тысяч машин ведущих мировых и российских производителей. Реклама, ООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pUiqSTDTXe
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 21 июл — Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Свыше 6 тысяч новых направлений авиадоставки запустила группа компаний "Деловые Линии", среди них более 5 тысяч находятся на территории России, более 1 тысячи – в зоне ЕАЭС.
Теперь общая география авиаперевозок составляет более 27 тысяч направлений. Сроки доставки варьируются от одного дня, а цена услуги стартует от 420 рублей. Как и раньше, группа компаний сохраняет скидку 70% на авиадоставку в страны Евразийского экономического союза.
"В первом полугодии спрос на воздушную перевозку грузов – главным образом, запчастей, оборудования, медицинских товаров, одежды и рекламной продукции – вырос практически на треть по сравнению с тем же периодом 2022 года. Среди самых популярных направлений – из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Калининград и Южно-Сахалинск. Клиенты все чаще выбирают авиадоставку – так можно транспортировать груз срочно – и в труднодоступные отдаленные населенные пункты. В наш пакет услуг входит полный цикл логистических операций, так что заказчика не затрагивают трудности перевозки. Более того, можно заказать доставку не только на терминал, но и непосредственно до двери получателя", - поделились в пресс-службе ГК "Деловые Линии".
При транспортировке самолетом посылка может быть любого веса, но, если одно из мест посылки весит 80 или более килограммов, необходимо дополнительно согласовать перевозку с авиакомпанией-партнером. Решение этого вопроса "Деловые Линии" берут на себя.
ГК "Деловые Линии"
— основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 5 тысяч машин ведущих мировых и российских производителей.
Реклама, ООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pUiqSTDTXe