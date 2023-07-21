https://ria.ru/20230721/aviadostavka-1885530713.html

"Деловые Линии" запустили более 6 тысяч новых направлений авиадоставки

"Деловые Линии" запустили более 6 тысяч новых направлений авиадоставки - РИА Новости, 21.07.2023

"Деловые Линии" запустили более 6 тысяч новых направлений авиадоставки

Свыше 6 тысяч новых направлений авиадоставки запустила группа компаний "Деловые Линии", среди них более 5 тысяч находятся на территории России, более 1 тысячи – РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T15:33

2023-07-21T15:33

2023-07-21T15:33

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885530223_30:0:2220:1232_1920x0_80_0_0_7c04154e3801f151074a636538949304.jpg

МОСКВА, 21 июл — Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Свыше 6 тысяч новых направлений авиадоставки запустила группа компаний "Деловые Линии", среди них более 5 тысяч находятся на территории России, более 1 тысячи – в зоне ЕАЭС. Теперь общая география авиаперевозок составляет более 27 тысяч направлений. Сроки доставки варьируются от одного дня, а цена услуги стартует от 420 рублей. Как и раньше, группа компаний сохраняет скидку 70% на авиадоставку в страны Евразийского экономического союза. "В первом полугодии спрос на воздушную перевозку грузов – главным образом, запчастей, оборудования, медицинских товаров, одежды и рекламной продукции – вырос практически на треть по сравнению с тем же периодом 2022 года. Среди самых популярных направлений – из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Калининград и Южно-Сахалинск. Клиенты все чаще выбирают авиадоставку – так можно транспортировать груз срочно – и в труднодоступные отдаленные населенные пункты. В наш пакет услуг входит полный цикл логистических операций, так что заказчика не затрагивают трудности перевозки. Более того, можно заказать доставку не только на терминал, но и непосредственно до двери получателя", - поделились в пресс-службе ГК "Деловые Линии". При транспортировке самолетом посылка может быть любого веса, но, если одно из мест посылки весит 80 или более килограммов, необходимо дополнительно согласовать перевозку с авиакомпанией-партнером. Решение этого вопроса "Деловые Линии" берут на себя. ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 5 тысяч машин ведущих мировых и российских производителей. Реклама, ООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685, erid: 4CQwVszH9pUiqSTDTXe

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы