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В ВСУ заявили о тяжелых позиционных боях на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/artemovsk-1885419403.html
В ВСУ заявили о тяжелых позиционных боях на Артемовском направлении
В ВСУ заявили о тяжелых позиционных боях на Артемовском направлении - РИА Новости, 21.07.2023
В ВСУ заявили о тяжелых позиционных боях на Артемовском направлении
Представитель генштаба украинских войск Андрей Ковалев заявил, что в районах рядом с Артемовском идут тяжелые бои, причем без изменений позиций украинских... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:02
2023-07-21T10:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Представитель генштаба украинских войск Андрей Ковалев заявил, что в районах рядом с Артемовском идут тяжелые бои, причем без изменений позиций украинских военных. Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что хочет вернуть контроль над Артемовском, для него это вопрос чести. "Украинские военные ведут тяжелые бои у Артемовска. На артемовском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Артемовск. На направлениях (в районе населенных пунктов - ред.) Орехово - Василевка - Парасковьевка, Клещеевка - Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положения", - приводит слова Ковалева телеграм-канал Military Media Center. По его словам, российская армия оказывает мощное сопротивление. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском, и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230720/front-1885093443.html
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
украина
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безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ заявили о тяжелых позиционных боях на Артемовском направлении

Генштаб ВСУ: рядом с Артемовском идут тяжелые бои без изменений позиций украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Представитель генштаба украинских войск Андрей Ковалев заявил, что в районах рядом с Артемовском идут тяжелые бои, причем без изменений позиций украинских военных.
Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что хочет вернуть контроль над Артемовском, для него это вопрос чести.
Сгоревший дом в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Ведут себя нагло". Что творится в Артемовске
Вчера, 08:00
"Украинские военные ведут тяжелые бои у Артемовска. На артемовском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Артемовск. На направлениях (в районе населенных пунктов - ред.) Орехово - Василевка - Парасковьевка, Клещеевка - Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положения", - приводит слова Ковалева телеграм-канал Military Media Center. По его словам, российская армия оказывает мощное сопротивление.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском, и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.
Украинские артиллеристы в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
"Хотели того, чего добились": США пытаются убедить всех в успехе на Украине
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В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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