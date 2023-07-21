https://ria.ru/20230721/arkhyz-1885502619.html
В Архызе появится новый курортный комплекс
В Архызе появится новый курортный комплекс - РИА Новости, 21.07.2023
В Архызе появится новый курортный комплекс
В юго-восточной части села Архыз в Карачаево-Черкесии откроется четырехзвездочный отель Cosmos Arkhyz Resort, сообщает АФК "Система". РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:10
2023-07-21T14:10
2023-07-21T14:10
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В юго-восточной части села Архыз в Карачаево-Черкесии откроется четырехзвездочный отель Cosmos Arkhyz Resort, сообщает АФК "Система". В настоящее время проект находится на этапе строительства. Открытие планируется в конце 2025 года. "Cosmos Arkhyz Resort 4* будет состоять из 172 номеров, большая часть из которых – в формате отдельно стоящих коттеджей. На территории курорта будут находиться рестораны, кафе, площадки для спорта и активного отдыха, банный комплекс и СПА-центр", – рассказали в компании. Там уточнили, что инфраструктура отеля соответствует международным стандартам. Его преимущество также в том, что он находится непосредственно на горнолыжном курорте "Архыз" на берегу горной реки Большой Зеленчук на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке, в ее портфель входит более 35 отелей в 20 городах России и мира. Cosmos Arkhyz Resort 4* станет третьим отелем гостиничной сети в Северо-Кавказском федеральном округе после Cosmos Selection Grozny City в столице Чечни и строящегося отеля Cosmos La Valli Hotel 4* в Даргавсе (Северная Осетия – Алания).
https://ria.ru/20230720/yalta-1885267449.html
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новости - туризм, архыз, россия, северо-кавказский федеральный округ, афк "система", коммерческая недвижимость
Туризм, Новости - Туризм, Архыз, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, АФК "Система", Коммерческая недвижимость
В Архызе появится новый курортный комплекс
На горном курорте Архыз строят новый четырехзвездочный отель на 172 номера
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В юго-восточной части села Архыз в Карачаево-Черкесии откроется четырехзвездочный отель Cosmos Arkhyz Resort, сообщает АФК "Система".
В настоящее время проект находится на этапе строительства. Открытие планируется в конце 2025 года. "Cosmos Arkhyz Resort 4* будет состоять из 172 номеров, большая часть из которых – в формате отдельно стоящих коттеджей. На территории курорта будут находиться рестораны, кафе, площадки для спорта и активного отдыха, банный комплекс и СПА-центр", – рассказали в компании.
Там уточнили, что инфраструктура отеля соответствует международным стандартам. Его преимущество также в том, что он находится непосредственно на горнолыжном курорте "Архыз" на берегу горной реки Большой Зеленчук на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря.
Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке, в ее портфель входит более 35 отелей в 20 городах России
и мира. Cosmos Arkhyz Resort 4* станет третьим отелем гостиничной сети в Северо-Кавказском федеральном округе
после Cosmos Selection Grozny City в столице Чечни и строящегося отеля Cosmos La Valli Hotel 4* в Даргавсе (Северная Осетия – Алания).
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