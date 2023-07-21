https://ria.ru/20230721/arenda-1885356480.html
Ефимов: город заключил 61 договор по аренде исторических зданий за 1 рубль
Ефимов: город заключил 61 договор по аренде исторических зданий за 1 рубль - РИА Новости, 21.07.2023
Ефимов: город заключил 61 договор по аренде исторических зданий за 1 рубль
За более чем десять лет в льготную аренду было сдано 61 историческое здание Москвы по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T14:16
2023-07-21T14:16
2023-07-21T14:16
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. За более чем десять лет в льготную аренду было сдано 61 историческое здание Москвы по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Льготная аренда представляет собой возможность сохранить объекты культурного наследия. Как сообщил Ефимов, общая площадь сданных внаем архитектурных памятников с 2012 года составила 61 тысячу квадратных метров.В столице бережно относятся к историческому наследию. В 2013 году объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, разрешили сдавать под размещение частных образовательных учреждений. Заместитель мэра пояснил, что для размещения объектов образования городом выделено 30 зданий общей площадью около 43,5 тысячи квадратных метров. В 2022 году исторические здания разрешено было сдавать под размещение гостиниц."Заключен один договор аренды здания для открытия гостиницы площадью 288 квадратных метров", - отметил вице-мэр Москвы.Образовательные учреждения могут заключать договоры аренды объектов культурного наследия на 49 лет, гостиницы – на двадцать. Инвесторам для того, чтобы войти в программу "1 рубль за квадратный метр в год", необходимо принять участие в аукционе.В программе есть ряд условий, после выполнения которых льготная ставка начинает действовать. В настоящее время из расчета 1 рубль за метр на льготную ставку переведены 43 здания общей площадью 46 тысяч квадратных метров.По словам руководителя московского департамента городского имущества Максима Гамана, 18 сданных в льготную аренду зданий находятся в историческом центре столицы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. За более чем десять лет в льготную аренду было сдано 61 историческое здание Москвы по программе "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Льготная аренда представляет собой возможность сохранить объекты культурного наследия. Как сообщил Ефимов, общая площадь сданных внаем архитектурных памятников с 2012 года составила 61 тысячу квадратных метров.
В столице бережно относятся к историческому наследию. В 2013 году объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, разрешили сдавать под размещение частных образовательных учреждений. Заместитель мэра пояснил, что для размещения объектов образования городом выделено 30 зданий общей площадью около 43,5 тысячи квадратных метров. В 2022 году исторические здания разрешено было сдавать под размещение гостиниц.
"Заключен один договор аренды здания для открытия гостиницы площадью 288 квадратных метров", - отметил вице-мэр Москвы.
Образовательные учреждения могут заключать договоры аренды объектов культурного наследия на 49 лет, гостиницы – на двадцать. Инвесторам для того, чтобы войти в программу "1 рубль за квадратный метр в год", необходимо принять участие в аукционе.
В программе есть ряд условий, после выполнения которых льготная ставка начинает действовать. В настоящее время из расчета 1 рубль за метр на льготную ставку переведены 43 здания общей площадью 46 тысяч квадратных метров.
По словам руководителя московского департамента городского имущества Максима Гамана
, 18 сданных в льготную аренду зданий находятся в историческом центре столицы.
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