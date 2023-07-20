https://ria.ru/20230720/zerno-1885338586.html

Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю

Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю - РИА Новости, 20.07.2023

Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю

Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, заявил в интервью изданию Time глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:52

2023-07-20T17:52

2023-07-20T17:53

специальная военная операция на украине

экономика

украина

мид украины

дмитрий кулеба

россия

черное море

зерновая сделка

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, заявил в интервью изданию Time глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По информации Time, Киев готов возобновить "экспорт зерна, несмотря на морскую блокаду Черного моря со стороны России". "Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия", - отметил Кулеба. При этом министр добавил, что Киеву нужно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, чтобы минимизировать риски. По мнению Кулебы, в этот раз Россия не изменит свою позицию по поводу зерновой сделки. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

https://ria.ru/20230720/zerno-1885290440.html

https://ria.ru/20230720/sdelka-1885264439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, мид украины, дмитрий кулеба, россия, черное море, зерновая сделка, ситуация в днр и лнр