Рейтинг@Mail.ru
Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 20.07.2023 (обновлено: 17:53 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/zerno-1885338586.html
Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю
Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю - РИА Новости, 20.07.2023
Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю
Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, заявил в интервью изданию Time глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:52
2023-07-20T17:53
специальная военная операция на украине
экономика
украина
мид украины
дмитрий кулеба
россия
черное море
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, заявил в интервью изданию Time глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По информации Time, Киев готов возобновить "экспорт зерна, несмотря на морскую блокаду Черного моря со стороны России". "Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия", - отметил Кулеба. При этом министр добавил, что Киеву нужно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, чтобы минимизировать риски. По мнению Кулебы, в этот раз Россия не изменит свою позицию по поводу зерновой сделки. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
https://ria.ru/20230720/zerno-1885290440.html
https://ria.ru/20230720/sdelka-1885264439.html
украина
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_40436f61465f04d9d5d0d2cc5cee24a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, мид украины, дмитрий кулеба, россия, черное море, зерновая сделка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Россия, Черное море, Зерновая сделка, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил, что Украина готова на любой риск ради вывоза зерна по морю

Кулеба: Украина готова возобновить экспорт зерна, несмотря на блокаду Черного моря Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, заявил в интервью изданию Time глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По информации Time, Киев готов возобновить "экспорт зерна, несмотря на морскую блокаду Черного моря со стороны России".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Бербок утверждает, что на Украине заблокировали 32 миллиона тонн зерна
Вчера, 14:59
"Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия", - отметил Кулеба. При этом министр добавил, что Киеву нужно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, чтобы минимизировать риски. По мнению Кулебы, в этот раз Россия не изменит свою позицию по поводу зерновой сделки.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Ранее в четверг минобороны Украины заявило, что Киев с 21 июля будет рассматривать суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Песков заявил, что Путин дал исчерпывающее объяснение по зерновой сделке
Вчера, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссияЧерное мореЗерновая сделкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала