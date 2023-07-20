https://ria.ru/20230720/zerno-1885275695.html
Киев раскритиковал Варшаву за нежелание ввозить украинское зерно
Киев раскритиковал Варшаву за нежелание ввозить украинское зерно - РИА Новости, 20.07.2023
Киев раскритиковал Варшаву за нежелание ввозить украинское зерно
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала правительство Польши за нежелание открывать границы РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:05
2023-07-20T14:05
2023-07-20T14:56
в мире
украина
польша
венгрия
ольга стефанишина
матеуш моравецкий
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала правительство Польши за нежелание открывать границы для украинского зерна. В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной, заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит запрет, который истекает 15 сентября. "Украина и мир снова находятся на грани глобального продовольственного кризиса. А польские чиновники говорят, что границы Европейского союза также будут закрыты для украинского зерна. Демократия - это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как штаб предвыборной кампании", - написала Стефанишина в Twitter. Стефанишина призвала партнеров работать сообща, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность и "экономическое выживание" Украины, что подразумевает обеспечение беспрепятственного экспорта украинской продукции в ЕС. Кроме того, она призвала к созданию компенсационного механизма для украинских фермеров. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230720/sdelka-1885227727.html
https://ria.ru/20230719/zerno-1885181093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, венгрия, ольга стефанишина, матеуш моравецкий, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Польша, Венгрия, Ольга Стефанишина, Матеуш Моравецкий, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Киев раскритиковал Варшаву за нежелание ввозить украинское зерно
Вице-премьер Украины Стефанишина раскритиковала нежелание Польши ввозить украинское зерно
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала правительство Польши за нежелание открывать границы для украинского зерна.
В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
после окончания встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран, граничащих с Украиной, заявил, что Польша самостоятельно запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия
не продлит запрет, который истекает 15 сентября.
"Украина и мир снова находятся на грани глобального продовольственного кризиса. А польские чиновники говорят, что границы Европейского союза также будут закрыты для украинского зерна. Демократия - это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как штаб предвыборной кампании", - написала Стефанишина в Twitter.
Стефанишина призвала партнеров работать сообща, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность и "экономическое выживание" Украины, что подразумевает обеспечение беспрепятственного экспорта украинской продукции в ЕС
. Кроме того, она призвала к созданию компенсационного механизма для украинских фермеров.
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В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии
, Румынии
, Болгарии
и Словакии
отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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