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Боррель рассказал, что ЕС придется делать из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 20.07.2023
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10:30 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/zerno-1885224375.html
Боррель рассказал, что ЕС придется делать из-за прекращения зерновой сделки
Боррель рассказал, что ЕС придется делать из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 20.07.2023
Боррель рассказал, что ЕС придется делать из-за прекращения зерновой сделки
После остановки зерновой инициативы страны ЕС должны более активно вывозить продовольствие с Украины через свою территорию, заявил глава дипломатии Евросоюза... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:30
2023-07-20T10:30
украина
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
зерновая сделка
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. После остановки зерновой инициативы страны ЕС должны более активно вывозить продовольствие с Украины через свою территорию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе заседания европейских министров иностранных дел. Ранее представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что ЕК на фоне прекращения действия зерновой сделки активно работает с соседними с Украиной странами союза для увеличения пропускной способности так называемых "маршрутов солидарности", по которым зерно Украины вывозилось по суше. "Помимо моря у нас есть маршруты солидарности, которые позволяют вывозить большие объемы зерновых… Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия. Они должны в большей степени открывать границы и способствовать транспортировке… Мы уже многое сделали, но должны сделать еще больше", - заявил глава евродипломатии.
https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html
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украина, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка, в мире
Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Зерновая сделка, В мире
Боррель рассказал, что ЕС придется делать из-за прекращения зерновой сделки

Боррель: прекращение зерновой сделки требует увеличить вывоз зерна Украины через ЕС

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. После остановки зерновой инициативы страны ЕС должны более активно вывозить продовольствие с Украины через свою территорию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе заседания европейских министров иностранных дел.
Ранее представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что ЕК на фоне прекращения действия зерновой сделки активно работает с соседними с Украиной странами союза для увеличения пропускной способности так называемых "маршрутов солидарности", по которым зерно Украины вывозилось по суше.
"Помимо моря у нас есть маршруты солидарности, которые позволяют вывозить большие объемы зерновых… Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия. Они должны в большей степени открывать границы и способствовать транспортировке… Мы уже многое сделали, но должны сделать еще больше", - заявил глава евродипломатии.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Схватились за голову. Чем Европа отплатит Украине за провал зерновой сделки
Вчера, 08:00
 
УкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияЗерновая сделкаВ мире
 
 
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