https://ria.ru/20230720/zerno-1885224375.html

Боррель рассказал, что ЕС придется делать из-за прекращения зерновой сделки

Боррель рассказал, что ЕС придется делать из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 20.07.2023

Боррель рассказал, что ЕС придется делать из-за прекращения зерновой сделки

После остановки зерновой инициативы страны ЕС должны более активно вывозить продовольствие с Украины через свою территорию, заявил глава дипломатии Евросоюза... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:30

2023-07-20T10:30

2023-07-20T10:30

украина

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

зерновая сделка

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. После остановки зерновой инициативы страны ЕС должны более активно вывозить продовольствие с Украины через свою территорию, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе заседания европейских министров иностранных дел. Ранее представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что ЕК на фоне прекращения действия зерновой сделки активно работает с соседними с Украиной странами союза для увеличения пропускной способности так называемых "маршрутов солидарности", по которым зерно Украины вывозилось по суше. "Помимо моря у нас есть маршруты солидарности, которые позволяют вывозить большие объемы зерновых… Раз морской путь закрыт, мы должны будем увеличить возможности по экспорту украинского зерна через наши порты. Это означает, что соседи Украины должны предпринимать большие усилия. Они должны в большей степени открывать границы и способствовать транспортировке… Мы уже многое сделали, но должны сделать еще больше", - заявил глава евродипломатии.

https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html

украина

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Варвара Скокшина

украина, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка, в мире