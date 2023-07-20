https://ria.ru/20230720/zaporozhe-1885225163.html
При обстреле запорожского села разрушен частный дом
При обстреле запорожского села разрушен частный дом - РИА Новости, 20.07.2023
При обстреле запорожского села разрушен частный дом
Частный дом разрушен при обстреле со стороны ВСУ села Инженерное в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:33
2023-07-20T10:33
2023-07-20T10:33
запорожская область
киев
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 20 июл — РИА Новости. Частный дом разрушен при обстреле со стороны ВСУ села Инженерное в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "Девятнадцатого июля, в 15.30 боевики террористического киевского режима обстреляли село Инженерное Пологовского района. Разрушен частный дом. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле запорожского села разрушен частный дом
При обстреле запорожского села Инженерное со стороны ВСУ разрушен частный дом