https://ria.ru/20230720/zaporozhe-1885225163.html

При обстреле запорожского села разрушен частный дом

При обстреле запорожского села разрушен частный дом - РИА Новости, 20.07.2023

При обстреле запорожского села разрушен частный дом

Частный дом разрушен при обстреле со стороны ВСУ села Инженерное в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:33

2023-07-20T10:33

2023-07-20T10:33

запорожская область

киев

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 20 июл — РИА Новости. Частный дом разрушен при обстреле со стороны ВСУ села Инженерное в Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах. "Девятнадцатого июля, в 15.30 боевики террористического киевского режима обстреляли село Инженерное Пологовского района. Разрушен частный дом. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - сообщили в оперативных службах. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается крупнейший город региона, Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html

запорожская область

киев

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, происшествия