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Залужный доложил американскому генералу об "успехах" ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:21 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/zaluzhnyy-1885372022.html
Залужный доложил американскому генералу об "успехах" ВСУ
Залужный доложил американскому генералу об "успехах" ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
Залужный доложил американскому генералу об "успехах" ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале о том, что доложил по телефону председателю Объединенного комитета начальников штабов США РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:21
2023-07-20T21:21
специальная военная операция на украине
сша
россия
киев
валерий залужный
марк милли
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале о том, что доложил по телефону председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации на фронте - по его словам, украинские военные "имеют успехи" на нескольких направлениях. "Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Вооруженные силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения... на нескольких направлениях имеют успехи", - написал Залужный в своем телеграм-канале. Ранее Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885294052.html
https://ria.ru/20230719/vsu-1885158392.html
сша
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киев
украина
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сша, россия, киев, валерий залужный, марк милли, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Киев, Валерий Залужный, Марк Милли, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
Залужный доложил американскому генералу об "успехах" ВСУ

Залужный доложил американскому генералу, что ВСУ "имеют успехи" на нескольких направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале о том, что доложил по телефону председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации на фронте - по его словам, украинские военные "имеют успехи" на нескольких направлениях.
«
"Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Вооруженные силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения... на нескольких направлениях имеют успехи", - написал Залужный в своем телеграм-канале.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Упреки не по адресу: в США резко ответили раздраженному Залужному
Вчера, 15:10
В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
РСЗО БМ-21 Град выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
"Крах государства". В Киеве забили тревогу после успешных ударов России
19 июля, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияКиевВалерий ЗалужныйМарк МиллиСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОУкраина
 
 
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