https://ria.ru/20230720/zaluzhnyy-1885372022.html

Залужный доложил американскому генералу об "успехах" ВСУ

Залужный доложил американскому генералу об "успехах" ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023

Залужный доложил американскому генералу об "успехах" ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале о том, что доложил по телефону председателю Объединенного комитета начальников штабов США РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T21:21

2023-07-20T21:21

2023-07-20T21:21

специальная военная операция на украине

сша

россия

киев

валерий залужный

марк милли

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем телеграм-канале о том, что доложил по телефону председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации на фронте - по его словам, украинские военные "имеют успехи" на нескольких направлениях. "Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Вооруженные силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения... на нескольких направлениях имеют успехи", - написал Залужный в своем телеграм-канале. Ранее Владимир Зеленский в интервью британским СМИ признал, что украинское контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и 6 вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230720/ukraina-1885294052.html

https://ria.ru/20230719/vsu-1885158392.html

сша

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, киев, валерий залужный, марк милли, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, украина