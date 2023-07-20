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У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
16:54 20.07.2023
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У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта
У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта - РИА Новости, 20.07.2023
У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта
Федеральные ведомства пропишут порядок изъятия заграничных паспортов у должников и банкротов, которым ограничен выезд за рубеж, правила должны появиться до... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:54
2023-07-20T16:54
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральные ведомства пропишут порядок изъятия заграничных паспортов у должников и банкротов, которым ограничен выезд за рубеж, правила должны появиться до конца года, когда вступит в силу соответствующий закон, сообщает "Российская газета".По данным Федеральной службы судебных приставов России, за пять месяцев этого года в списки невыездных были включены более 6,6 миллиона должников. В перспективе судебные приставы или пограничники будут изымать у них загранпаспорт, а после выплаты долга документ вернут.Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов пояснил: новые нормы предусматривают, что в случае изъятия загранпаспорта составляется соответствующая бумага. На руках у человека останется официальная документ, по которому, после решения проблем, можно будет получить паспорт обратно.Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, изъятые удостоверения личности во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу. Соответственно, человеку за документом придется потом идти в миграционную службу. В целом прописывается ряд ситуаций, когда придется сдать свой загранпаспорт. Например, если человек получил доступ к государственной тайне. Или призван на военную службу. Или по каким-то причинам его паспорт стал недействительным."При этом порядок составления такого документа, порядок и сроки изъятия загранпаспорта и его направления в орган, выдавший его, должны быть дополнительно установлены правительством России", – говорит Никита Филиппов.По его мнению, проект соответствующего постановления сейчас находится в разработке, и к моменту вступления закона в силу порядок изъятия, передачи и сроки будут определены подзаконным актом. Поскольку правом на то, чтобы забрать загранпаспорт наделены, в том числе, судебные приставы и Пограничная служба, то, вероятно, будет предусмотрено изъятие на приеме в службе судебных приставов или при попытке выехать за пределы РФ. Не исключено, что предусмотрят и принудительное доставление невыездного должника к приставам для сдачи документа.Эксперт напоминает, что и ранее, до принятия закона, у некоторых категорий граждан можно было изымать паспорта в случае, если их право на выезд из РФ было ограничено. Но эту меру практически не применяли.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Паспорт, законы
У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта

СМИ: власти пропишут правила изъятия загранпаспортов у должников и банкротов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаграничный паспорт гражданина РФ
Заграничный паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральные ведомства пропишут порядок изъятия заграничных паспортов у должников и банкротов, которым ограничен выезд за рубеж, правила должны появиться до конца года, когда вступит в силу соответствующий закон, сообщает "Российская газета".
По данным Федеральной службы судебных приставов России, за пять месяцев этого года в списки невыездных были включены более 6,6 миллиона должников. В перспективе судебные приставы или пограничники будут изымать у них загранпаспорт, а после выплаты долга документ вернут.
Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов пояснил: новые нормы предусматривают, что в случае изъятия загранпаспорта составляется соответствующая бумага. На руках у человека останется официальная документ, по которому, после решения проблем, можно будет получить паспорт обратно.
Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, изъятые удостоверения личности во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу. Соответственно, человеку за документом придется потом идти в миграционную службу. В целом прописывается ряд ситуаций, когда придется сдать свой загранпаспорт. Например, если человек получил доступ к государственной тайне. Или призван на военную службу. Или по каким-то причинам его паспорт стал недействительным.
"При этом порядок составления такого документа, порядок и сроки изъятия загранпаспорта и его направления в орган, выдавший его, должны быть дополнительно установлены правительством России", – говорит Никита Филиппов.
По его мнению, проект соответствующего постановления сейчас находится в разработке, и к моменту вступления закона в силу порядок изъятия, передачи и сроки будут определены подзаконным актом. Поскольку правом на то, чтобы забрать загранпаспорт наделены, в том числе, судебные приставы и Пограничная служба, то, вероятно, будет предусмотрено изъятие на приеме в службе судебных приставов или при попытке выехать за пределы РФ. Не исключено, что предусмотрят и принудительное доставление невыездного должника к приставам для сдачи документа.
Эксперт напоминает, что и ранее, до принятия закона, у некоторых категорий граждан можно было изымать паспорта в случае, если их право на выезд из РФ было ограничено. Но эту меру практически не применяли.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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13 июня, 14:52
 
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