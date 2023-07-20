https://ria.ru/20230720/zagranpasporta-1885319407.html
У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта
У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта - РИА Новости, 20.07.2023
У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта
Федеральные ведомства пропишут порядок изъятия заграничных паспортов у должников и банкротов, которым ограничен выезд за рубеж, правила должны появиться до... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:54
2023-07-20T16:54
2023-07-20T16:54
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Федеральные ведомства пропишут порядок изъятия заграничных паспортов у должников и банкротов, которым ограничен выезд за рубеж, правила должны появиться до конца года, когда вступит в силу соответствующий закон, сообщает "Российская газета".По данным Федеральной службы судебных приставов России, за пять месяцев этого года в списки невыездных были включены более 6,6 миллиона должников. В перспективе судебные приставы или пограничники будут изымать у них загранпаспорт, а после выплаты долга документ вернут.Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов пояснил: новые нормы предусматривают, что в случае изъятия загранпаспорта составляется соответствующая бумага. На руках у человека останется официальная документ, по которому, после решения проблем, можно будет получить паспорт обратно.Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, изъятые удостоверения личности во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу. Соответственно, человеку за документом придется потом идти в миграционную службу. В целом прописывается ряд ситуаций, когда придется сдать свой загранпаспорт. Например, если человек получил доступ к государственной тайне. Или призван на военную службу. Или по каким-то причинам его паспорт стал недействительным."При этом порядок составления такого документа, порядок и сроки изъятия загранпаспорта и его направления в орган, выдавший его, должны быть дополнительно установлены правительством России", – говорит Никита Филиппов.По его мнению, проект соответствующего постановления сейчас находится в разработке, и к моменту вступления закона в силу порядок изъятия, передачи и сроки будут определены подзаконным актом. Поскольку правом на то, чтобы забрать загранпаспорт наделены, в том числе, судебные приставы и Пограничная служба, то, вероятно, будет предусмотрено изъятие на приеме в службе судебных приставов или при попытке выехать за пределы РФ. Не исключено, что предусмотрят и принудительное доставление невыездного должника к приставам для сдачи документа.Эксперт напоминает, что и ранее, до принятия закона, у некоторых категорий граждан можно было изымать паспорта в случае, если их право на выезд из РФ было ограничено. Но эту меру практически не применяли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, паспорт, законы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Паспорт, законы
У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта
СМИ: власти пропишут правила изъятия загранпаспортов у должников и банкротов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Федеральные ведомства пропишут порядок изъятия заграничных паспортов у должников и банкротов, которым ограничен выезд за рубеж, правила должны появиться до конца года, когда вступит в силу соответствующий закон, сообщает
"Российская газета".
По данным Федеральной службы судебных приставов России
, за пять месяцев этого года в списки невыездных были включены более 6,6 миллиона должников. В перспективе судебные приставы или пограничники будут изымать у них загранпаспорт, а после выплаты долга документ вернут.
Вице-президент Гильдии Российских адвокатов Никита Филиппов пояснил: новые нормы предусматривают, что в случае изъятия загранпаспорта составляется соответствующая бумага. На руках у человека останется официальная документ, по которому, после решения проблем, можно будет получить паспорт обратно.
Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев
, изъятые удостоверения личности во всех случаях должны направляться в государственный орган, осуществивший их выдачу. Соответственно, человеку за документом придется потом идти в миграционную службу. В целом прописывается ряд ситуаций, когда придется сдать свой загранпаспорт. Например, если человек получил доступ к государственной тайне. Или призван на военную службу. Или по каким-то причинам его паспорт стал недействительным.
"При этом порядок составления такого документа, порядок и сроки изъятия загранпаспорта и его направления в орган, выдавший его, должны быть дополнительно установлены правительством России", – говорит Никита Филиппов.
По его мнению, проект соответствующего постановления сейчас находится в разработке, и к моменту вступления закона в силу порядок изъятия, передачи и сроки будут определены подзаконным актом. Поскольку правом на то, чтобы забрать загранпаспорт наделены, в том числе, судебные приставы и Пограничная служба, то, вероятно, будет предусмотрено изъятие на приеме в службе судебных приставов или при попытке выехать за пределы РФ. Не исключено, что предусмотрят и принудительное доставление невыездного должника к приставам для сдачи документа.
Эксперт напоминает, что и ранее, до принятия закона, у некоторых категорий граждан можно было изымать паспорта в случае, если их право на выезд из РФ было ограничено. Но эту меру практически не применяли.
Путин подписал закон о недействительных загранпаспортах