Рейтинг@Mail.ru
В КНДР заявили, что будут подавлять попытки США использовать ядерное оружие - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 20.07.2023 (обновлено: 18:08 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/yadernoeoruzhie-1885342357.html
В КНДР заявили, что будут подавлять попытки США использовать ядерное оружие
В КНДР заявили, что будут подавлять попытки США использовать ядерное оружие - РИА Новости, 20.07.2023
В КНДР заявили, что будут подавлять попытки США использовать ядерное оружие
Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход в порт Пусан Южной Кореи стратегической атомной подлодки США теоретически можно отнести к достаточным... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:07
2023-07-20T18:08
в мире
космос - риа наука
южная корея
сша
юн сок ель
корейский полуостров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/87/1499668700_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_45e08bfdec64bda38260f8d04670b23d.jpg
СЕУЛ, 20 июл – РИА Новости. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход в порт Пусан Южной Кореи стратегической атомной подлодки США теоретически можно отнести к достаточным условиям для использования Пхеньяном ядерного оружия, а также пообещал, что вооруженные силы КНДР будут подавлять все попытки США и их союзников использовать ядерное оружие на Корейском полуострове и начать войну, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Министр в своем заявлении раскритиковал заход в порт Пусан Южной Кореи стратегической атомной подлодки США типа "Огайо", назвав это первым за 40 с лишним лет случаем размещения стратегического ядреного оружия на Корейском полуострове и "откровенной и прямой ядерной угрозой". "Это показывает, что попытки США к ядерной атаке против КНДР и их реализация вступили в самую серьезную фазу активизации и систематизации, а перспективы военного столкновения на Корейском полуострове превратились в опасную реальность, выйдя за пределы всяких воображений и предположений", - заявил министр. Он отметил, что никто не может отрицать "серьезную и опасную обстановку безопасности", в которой находится КНДР и которая "коренным образом" изменилась из-за "военного бесчинства" США и их сателлитов. Министр добавил, что Северная Корея "точно знает" цель размещения крупного стратегического оружия США на Корейском полуострове и какую миссию должно выполнять ядерное оружие Пхеньяна. "Напоминаю военным кругам США, что заметное наращивание размещения стратегических средств (на Корейском полуострове – ред), включая стратегическую ядерную подлодку, можно отнести к условиям для применения ядерного оружия, определенным в Законе о политике в отношении ядерных вооруженных сил КНДР", - заявил министр, подчеркнув, что США "зашли в опасную акваторию", а ядерная доктрина КНДР допускает необходимые действия в случае "совершения или приближения" ядерной атаки против страны. По словам Кан Сун Нама, вооруженные силы КНДР будут "последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников" применить ядреное оружие на Корейском полуострове ради защиты суверенитета, территориальной целостности и основных интересов КНДР, предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. ПОДВОДНАЯ УГРОЗА В ходе пресс-конференции по итогам первого заседания ядерной консультационной группы Южной Кореи с США (NCG) координатор Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл сообщил, что в Пусан прибыла американская стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Kentucky. Накануне ее посетил президент Южной Кореи с делегацией, и вновь пригрозил Пхеньяну "крушением режима" в случае "ядерных провокаций". Делегация выслушала брифинг о возможностях подводной лодки и ее вкладе в расширенное ядерное сдерживание США и совместную оборонную стратегию альянса. По заявлению военных США, визит подлодки подтверждает неизменную приверженность Соединенных Штатов расширенному сдерживанию и поддержанию потенциала, необходимого для обеспечения того, чтобы любая ядерная атака КНДР против Республики Корея была встречена быстрым, подавляющим и решительным ответом. В июне уже сообщалось о том, что 16 июня на следующий день после пуска КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря американская стратегическая атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, вооруженная управляемыми ракетами, прибыла к Корейскому полуострову и провела учения с ВМС Южной Кореи. Это стало первым случаем, когда США отправили подлодку такого класса в Южную Корею с октября 2017 года. Лидеры Южной Кореи по итогам саммита в США в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.
https://ria.ru/20230717/voyna-1884511748.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230715/terrorizm-1884355022.html
https://ria.ru/20230713/oruzhie-1883902723.html
https://ria.ru/20230713/kndr-1883872548.html
южная корея
сша
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/87/1499668700_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_22b07ba88865452f8b5371de11136286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, южная корея, сша, юн сок ель, корейский полуостров
В мире, Космос - РИА Наука, Южная Корея, США, Юн Сок Ель, Корейский полуостров
В КНДР заявили, что будут подавлять попытки США использовать ядерное оружие

МО КНДР: республика будет подавлять попытки США использовать ядерное оружие в регионе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 20 июл – РИА Новости. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход в порт Пусан Южной Кореи стратегической атомной подлодки США теоретически можно отнести к достаточным условиям для использования Пхеньяном ядерного оружия, а также пообещал, что вооруженные силы КНДР будут подавлять все попытки США и их союзников использовать ядерное оружие на Корейском полуострове и начать войну, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Министр в своем заявлении раскритиковал заход в порт Пусан Южной Кореи стратегической атомной подлодки США типа "Огайо", назвав это первым за 40 с лишним лет случаем размещения стратегического ядреного оружия на Корейском полуострове и "откровенной и прямой ядерной угрозой".
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Американцы ужаснулись новому шагу США в сторону ядерной войны с Россией
17 июля, 01:29
«
"Это показывает, что попытки США к ядерной атаке против КНДР и их реализация вступили в самую серьезную фазу активизации и систематизации, а перспективы военного столкновения на Корейском полуострове превратились в опасную реальность, выйдя за пределы всяких воображений и предположений", - заявил министр.
Он отметил, что никто не может отрицать "серьезную и опасную обстановку безопасности", в которой находится КНДР и которая "коренным образом" изменилась из-за "военного бесчинства" США и их сателлитов. Министр добавил, что Северная Корея "точно знает" цель размещения крупного стратегического оружия США на Корейском полуострове и какую миссию должно выполнять ядерное оружие Пхеньяна.
"Напоминаю военным кругам США, что заметное наращивание размещения стратегических средств (на Корейском полуострове – ред), включая стратегическую ядерную подлодку, можно отнести к условиям для применения ядерного оружия, определенным в Законе о политике в отношении ядерных вооруженных сил КНДР", - заявил министр, подчеркнув, что США "зашли в опасную акваторию", а ядерная доктрина КНДР допускает необходимые действия в случае "совершения или приближения" ядерной атаки против страны.
По словам Кан Сун Нама, вооруженные силы КНДР будут "последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников" применить ядреное оружие на Корейском полуострове ради защиты суверенитета, территориальной целостности и основных интересов КНДР, предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
МИД РФ: киевский режим начал применять методы ядерного терроризма
15 июля, 12:56
ПОДВОДНАЯ УГРОЗА
В ходе пресс-конференции по итогам первого заседания ядерной консультационной группы Южной Кореи с США (NCG) координатор Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл сообщил, что в Пусан прибыла американская стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Kentucky. Накануне ее посетил президент Южной Кореи с делегацией, и вновь пригрозил Пхеньяну "крушением режима" в случае "ядерных провокаций". Делегация выслушала брифинг о возможностях подводной лодки и ее вкладе в расширенное ядерное сдерживание США и совместную оборонную стратегию альянса.
По заявлению военных США, визит подлодки подтверждает неизменную приверженность Соединенных Штатов расширенному сдерживанию и поддержанию потенциала, необходимого для обеспечения того, чтобы любая ядерная атака КНДР против Республики Корея была встречена быстрым, подавляющим и решительным ответом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Лавров назвал планы Японии по размещению ядерного оружия США опасными
13 июля, 10:20
В июне уже сообщалось о том, что 16 июня на следующий день после пуска КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря американская стратегическая атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, вооруженная управляемыми ракетами, прибыла к Корейскому полуострову и провела учения с ВМС Южной Кореи. Это стало первым случаем, когда США отправили подлодку такого класса в Южную Корею с октября 2017 года.
Лидеры Южной Кореи по итогам саммита в США в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
СМИ: США и Южная Корея обсудят применение ядерного оружия против КНДР
13 июля, 02:05
 
В миреКосмос - РИА НаукаЮжная КореяСШАЮн Сок ЕльКорейский полуостров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала