https://ria.ru/20230720/yadernoeoruzhie-1885342357.html

В КНДР заявили, что будут подавлять попытки США использовать ядерное оружие

В КНДР заявили, что будут подавлять попытки США использовать ядерное оружие - РИА Новости, 20.07.2023

В КНДР заявили, что будут подавлять попытки США использовать ядерное оружие

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход в порт Пусан Южной Кореи стратегической атомной подлодки США теоретически можно отнести к достаточным... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:07

2023-07-20T18:07

2023-07-20T18:08

в мире

космос - риа наука

южная корея

сша

юн сок ель

корейский полуостров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149966/87/1499668700_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_45e08bfdec64bda38260f8d04670b23d.jpg

СЕУЛ, 20 июл – РИА Новости. Министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход в порт Пусан Южной Кореи стратегической атомной подлодки США теоретически можно отнести к достаточным условиям для использования Пхеньяном ядерного оружия, а также пообещал, что вооруженные силы КНДР будут подавлять все попытки США и их союзников использовать ядерное оружие на Корейском полуострове и начать войну, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Министр в своем заявлении раскритиковал заход в порт Пусан Южной Кореи стратегической атомной подлодки США типа "Огайо", назвав это первым за 40 с лишним лет случаем размещения стратегического ядреного оружия на Корейском полуострове и "откровенной и прямой ядерной угрозой". "Это показывает, что попытки США к ядерной атаке против КНДР и их реализация вступили в самую серьезную фазу активизации и систематизации, а перспективы военного столкновения на Корейском полуострове превратились в опасную реальность, выйдя за пределы всяких воображений и предположений", - заявил министр. Он отметил, что никто не может отрицать "серьезную и опасную обстановку безопасности", в которой находится КНДР и которая "коренным образом" изменилась из-за "военного бесчинства" США и их сателлитов. Министр добавил, что Северная Корея "точно знает" цель размещения крупного стратегического оружия США на Корейском полуострове и какую миссию должно выполнять ядерное оружие Пхеньяна. "Напоминаю военным кругам США, что заметное наращивание размещения стратегических средств (на Корейском полуострове – ред), включая стратегическую ядерную подлодку, можно отнести к условиям для применения ядерного оружия, определенным в Законе о политике в отношении ядерных вооруженных сил КНДР", - заявил министр, подчеркнув, что США "зашли в опасную акваторию", а ядерная доктрина КНДР допускает необходимые действия в случае "совершения или приближения" ядерной атаки против страны. По словам Кан Сун Нама, вооруженные силы КНДР будут "последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников" применить ядреное оружие на Корейском полуострове ради защиты суверенитета, территориальной целостности и основных интересов КНДР, предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. ПОДВОДНАЯ УГРОЗА В ходе пресс-конференции по итогам первого заседания ядерной консультационной группы Южной Кореи с США (NCG) координатор Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл сообщил, что в Пусан прибыла американская стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Kentucky. Накануне ее посетил президент Южной Кореи с делегацией, и вновь пригрозил Пхеньяну "крушением режима" в случае "ядерных провокаций". Делегация выслушала брифинг о возможностях подводной лодки и ее вкладе в расширенное ядерное сдерживание США и совместную оборонную стратегию альянса. По заявлению военных США, визит подлодки подтверждает неизменную приверженность Соединенных Штатов расширенному сдерживанию и поддержанию потенциала, необходимого для обеспечения того, чтобы любая ядерная атака КНДР против Республики Корея была встречена быстрым, подавляющим и решительным ответом. В июне уже сообщалось о том, что 16 июня на следующий день после пуска КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря американская стратегическая атомная подводная лодка класса "Огайо" USS Michigan, вооруженная управляемыми ракетами, прибыла к Корейскому полуострову и провела учения с ВМС Южной Кореи. Это стало первым случаем, когда США отправили подлодку такого класса в Южную Корею с октября 2017 года. Лидеры Южной Кореи по итогам саммита в США в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.

https://ria.ru/20230717/voyna-1884511748.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230715/terrorizm-1884355022.html

https://ria.ru/20230713/oruzhie-1883902723.html

https://ria.ru/20230713/kndr-1883872548.html

южная корея

сша

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, космос - риа наука, южная корея, сша, юн сок ель, корейский полуостров