https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885198379.html

Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне посещают ТЦ

Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне посещают ТЦ - РИА Новости, 20.07.2023

Опрос ВЦИОМ показал, как часто россияне посещают ТЦ

Треть россиян ни разу не посетила крупные торговые центры за последний год, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T06:03

2023-07-20T06:03

2023-07-20T06:03

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Треть россиян ни разу не посетила крупные торговые центры за последний год, следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости. Согласно данным, 29% респондентов признались, что за последний год они не посещали крупные торговые центры, 18% бывали там реже одного раза в месяц, 16% - один раз в месяц, 15% - два-три раза в месяц, 10% - один раз в неделю, 9% - два-три раза в неделю, 3% опрошенных ходили в торговые центры каждый день. Большинство опрошенных (71%) покупали в торговом центре продукты питания, 65% - товары длительного пользования (одежду, бытовую технику, мебель и прочее), 39% - посещали кафе и рестораны в торговых центрах, 26% - ходили в кино, 25% - водили детей в детские комнаты, 23% - проводили время с друзьями, 11% - посещали развлекательные мероприятия, 9% - посещали фитнес, занимались спортом, 6% - посещали образовательные мероприятия, 5% - другое. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230720/vtsiom-1885196264.html

https://ria.ru/20230703/tovary-1881817262.html

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общество, россия, вциом