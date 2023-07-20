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Захарова прокомментировала новые поставки ЕС дальнобойных вооружений Киеву
Захарова прокомментировала новые поставки ЕС дальнобойных вооружений Киеву - РИА Новости, 20.07.2023
Захарова прокомментировала новые поставки ЕС дальнобойных вооружений Киеву
Новые поставки дальнобойных вооружений Киеву станут очередным фактором вовлеченности Евросоюза в украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:01
2023-07-20T12:01
2023-07-20T13:00
специальная военная операция на украине
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
мария захарова
нато
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Новые поставки дальнобойных вооружений Киеву станут очередным фактором вовлеченности Евросоюза в украинский конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Новые поставки тяжелых и дальнобойных вооружений, кассетных боеприпасов, снарядов с обедненным ураном станут весомым фактором доказательств вовлеченности ЕС и его стран-членов в конфликт", — сказала она.По ее словам, поставки вооружения Евросоюзом попирают один из его же основополагающих постулатов — "неиспользование вооружения против мирных граждан". Захарова напомнила, что диверсии, теракты, акты экстремизма Киева против России "осуществляются именно из той поддержки, помощи и поставок, которая осуществляется западными странами"."Часто задают вопрос: а у вас есть точные данные, что вот тот самый беспилотник или та самая деталь от какого-то снаряда была поставлена именно странами НАТО, странами ЕС? У нас есть и такие данные. Мало того, мы предавали огласке непосредственно номера, фактуру, публиковали фотографии. Но главное другое: разведданные, наведение на цели осуществляется как раз странами Запада", — указала представитель МИД.Захарова заверила, что Россия приложит все усилия, "чтобы надежно обеспечить территориальную целостность, безопасность своих граждан, а также добиться привлечения к ответственности всех причастных к совершению против нашей страны и ее граждан военных преступлений и террористических атак".Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных.
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https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882794660.html
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евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире, мария захарова, нато
Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, В мире, Мария Захарова, НАТО
Захарова прокомментировала новые поставки ЕС дальнобойных вооружений Киеву
Захарова назвала поставки дальнобойного оружия Киеву фактором вовлеченности ЕС в конфликт