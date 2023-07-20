https://ria.ru/20230720/voennoplennyy-1885231058.html

Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену

Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену - РИА Новости, 20.07.2023

Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену

Украинский военный Евгений Голоднов рассказал в опубликованном видеоролике Минобороны РФ, что по приказу командира пошёл отдыхать после того, как целый день... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:59

2023-07-20T10:59

2023-07-20T10:59

специальная военная операция на украине

безопасность

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинский военный Евгений Голоднов рассказал в опубликованном видеоролике Минобороны РФ, что по приказу командира пошёл отдыхать после того, как целый день копал окоп, а проснулся уже в российском плену. "Нас прикомандировали к 28-му батальону, с каждого отделения взяли по 4 человека. Ни взводный, ни зам взводного, ни командир отделения не поехали. Потом изначально делали окопы. Новые позиции, целый день копали, к вечеру командир не моего отделения сказал: ложись отдыхать", - сообщил Голоднов. Он уточнил, что копал окоп на двоих с товарищем. "Ложись отдыхать, он (товарищ - ред.) придёт, тебя разбудит, когда придёт твоя смена идти на позицию". Или отходили они, или убегали, не знаю, то есть меня разбудили уже российские войска", – добавил пленный. Голоднов признался, что сейчас хочет побыстрее попасть домой, а не "назад в этот ад". Он утверждает также, что был призван водителем, однако из-за того, что машины ему не досталось, пришлось одолжить денег и купить транспортное средство для нужд отделения самостоятельно.

https://ria.ru/20230627/vsu-1880640065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр