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Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/voennoplennyy-1885231058.html
Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену
Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену - РИА Новости, 20.07.2023
Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену
Украинский военный Евгений Голоднов рассказал в опубликованном видеоролике Минобороны РФ, что по приказу командира пошёл отдыхать после того, как целый день... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:59
2023-07-20T10:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинский военный Евгений Голоднов рассказал в опубликованном видеоролике Минобороны РФ, что по приказу командира пошёл отдыхать после того, как целый день копал окоп, а проснулся уже в российском плену. "Нас прикомандировали к 28-му батальону, с каждого отделения взяли по 4 человека. Ни взводный, ни зам взводного, ни командир отделения не поехали. Потом изначально делали окопы. Новые позиции, целый день копали, к вечеру командир не моего отделения сказал: ложись отдыхать", - сообщил Голоднов. Он уточнил, что копал окоп на двоих с товарищем. "Ложись отдыхать, он (товарищ - ред.) придёт, тебя разбудит, когда придёт твоя смена идти на позицию". Или отходили они, или убегали, не знаю, то есть меня разбудили уже российские войска", – добавил пленный. Голоднов признался, что сейчас хочет побыстрее попасть домой, а не "назад в этот ад". Он утверждает также, что был призван водителем, однако из-за того, что машины ему не досталось, пришлось одолжить денег и купить транспортное средство для нужд отделения самостоятельно.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский военный рассказал, как неожиданно проснулся в российском плену

Украинский военный Голоднов рассказал, как копал окопы, уснул и проснулся уже в плену

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Украинский военный Евгений Голоднов рассказал в опубликованном видеоролике Минобороны РФ, что по приказу командира пошёл отдыхать после того, как целый день копал окоп, а проснулся уже в российском плену.
"Нас прикомандировали к 28-му батальону, с каждого отделения взяли по 4 человека. Ни взводный, ни зам взводного, ни командир отделения не поехали. Потом изначально делали окопы. Новые позиции, целый день копали, к вечеру командир не моего отделения сказал: ложись отдыхать", - сообщил Голоднов.
Он уточнил, что копал окоп на двоих с товарищем. "Ложись отдыхать, он (товарищ - ред.) придёт, тебя разбудит, когда придёт твоя смена идти на позицию". Или отходили они, или убегали, не знаю, то есть меня разбудили уже российские войска", – добавил пленный.
Голоднов признался, что сейчас хочет побыстрее попасть домой, а не "назад в этот ад". Он утверждает также, что был призван водителем, однако из-за того, что машины ему не досталось, пришлось одолжить денег и купить транспортное средство для нужд отделения самостоятельно.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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