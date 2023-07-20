https://ria.ru/20230720/vodokhranilische-1885280953.html

Высохшее Каховское водохранилище дает преимущество ВСУ, считает эксперт

Высохшее Каховское водохранилище дает преимущество ВСУ, считает эксперт - РИА Новости, 20.07.2023

Высохшее Каховское водохранилище дает преимущество ВСУ, считает эксперт

Исчезновение Каховского водохранилища выгодно Киеву, это создает условия для контрнаступления украинских войск на этом направлении при условии, если высохшее... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:28

2023-07-20T14:28

2023-07-20T14:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

игорь коротченко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Исчезновение Каховского водохранилища выгодно Киеву, это создает условия для контрнаступления украинских войск на этом направлении при условии, если высохшее дно позволит пройти тяжелой технике, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Это дает преимущество, разумеется, вооруженным силам Украины с точки зрения прохождения вперед. Вопрос просто в том, что представляет собой высохшее дно – допускает ли оно проход тяжелой техники. В любом случае, подрыв Каховской ГЭС, который был осуществлен Украиной, был направлен на то, чтобы максимальным образом облегчить себе условия для дальнейшего контрнаступления и создать проблемы для России", - сказал эксперт. Ранее бывший глава Мелитопольского района Андрей Сигута заявил РИА Новости, что Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью, немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. "Русло (Днепра – ред.) остается, но одно дело – водная поверхность водохранилища, другое дело – река. В любом случае, то, что произошло, идет на пользу Украине", - добавил Коротченко.

https://ria.ru/20230720/oruzhie-1885278521.html

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Влада Копылова

запорожская область, херсонская область , игорь коротченко, вооруженные силы украины