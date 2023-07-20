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Высохшее Каховское водохранилище дает преимущество ВСУ, считает эксперт - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/vodokhranilische-1885280953.html
Высохшее Каховское водохранилище дает преимущество ВСУ, считает эксперт
Высохшее Каховское водохранилище дает преимущество ВСУ, считает эксперт - РИА Новости, 20.07.2023
Высохшее Каховское водохранилище дает преимущество ВСУ, считает эксперт
Исчезновение Каховского водохранилища выгодно Киеву, это создает условия для контрнаступления украинских войск на этом направлении при условии, если высохшее... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:28
2023-07-20T14:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
игорь коротченко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Исчезновение Каховского водохранилища выгодно Киеву, это создает условия для контрнаступления украинских войск на этом направлении при условии, если высохшее дно позволит пройти тяжелой технике, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Это дает преимущество, разумеется, вооруженным силам Украины с точки зрения прохождения вперед. Вопрос просто в том, что представляет собой высохшее дно – допускает ли оно проход тяжелой техники. В любом случае, подрыв Каховской ГЭС, который был осуществлен Украиной, был направлен на то, чтобы максимальным образом облегчить себе условия для дальнейшего контрнаступления и создать проблемы для России", - сказал эксперт. Ранее бывший глава Мелитопольского района Андрей Сигута заявил РИА Новости, что Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью, немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла. "Русло (Днепра – ред.) остается, но одно дело – водная поверхность водохранилища, другое дело – река. В любом случае, то, что произошло, идет на пользу Украине", - добавил Коротченко.
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запорожская область, херсонская область , игорь коротченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины
Высохшее Каховское водохранилище дает преимущество ВСУ, считает эксперт

Эксперт Коротченко: высохшее Каховское водохранилище создает условия контрнаступления ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости
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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Исчезновение Каховского водохранилища выгодно Киеву, это создает условия для контрнаступления украинских войск на этом направлении при условии, если высохшее дно позволит пройти тяжелой технике, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Это дает преимущество, разумеется, вооруженным силам Украины с точки зрения прохождения вперед. Вопрос просто в том, что представляет собой высохшее дно – допускает ли оно проход тяжелой техники. В любом случае, подрыв Каховской ГЭС, который был осуществлен Украиной, был направлен на то, чтобы максимальным образом облегчить себе условия для дальнейшего контрнаступления и создать проблемы для России", - сказал эксперт.
Ранее бывший глава Мелитопольского района Андрей Сигута заявил РИА Новости, что Каховского водохранилища больше не существует: на территории Запорожской области оно высохло практически полностью, немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.
"Русло (Днепра – ред.) остается, но одно дело – водная поверхность водохранилища, другое дело – река. В любом случае, то, что произошло, идет на пользу Украине", - добавил Коротченко.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьИгорь КоротченкоВооруженные силы Украины
 
 
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