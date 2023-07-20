https://ria.ru/20230720/vladivostok-1885223672.html

Три общественные зоны благоустраивают во Владивостоке по нацпроекту

Три общественные зоны благоустраивают во Владивостоке по нацпроекту - РИА Новости, 20.07.2023

Три общественные зоны благоустраивают во Владивостоке по нацпроекту

Сквер, набережную озера и парк реконструируют во Владивостоке в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:27

2023-07-20T10:27

2023-07-20T10:27

приморский край

владивосток

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Сквер, набережную озера и парк реконструируют во Владивостоке в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает правительство Приморья. "Сквер в Трудовом, пространство у озера на Сафонова и парк имени Сергея Лазо во Владивостоке реконструируют по национальному проекту "Жилье и городская среда". Всего до осени в дальневосточной столице благоустроят 115 дворов, шесть парков и скверов", - говорится в сообщении. Вокруг озера обустраивают пешеходные зоны и ливневую канализацию. Также здесь будет смотровая, спортивная и игровая площадки, малые архитектурные формы, освещение. Территорию планируется озеленить. В сквере в поселке Трудовом монтируют сцену для проведения праздников. Также здесь разобьют пешеходные зоны, оборудуют спортивную и детскую площадки. В парке имени Сергея Лазо смонтируют сцену, организуют зоны отдыха, в пляжной зоне – раздевалки. Кроме того, по федеральной программе "1000 дворов Дальнего Востока" идет ремонт в сквере на проспекте Красного Знамени, он завершится к октябрю. На общественных обсуждениях решено заменить брусчатку, отремонтировать лестницы и леера, установить лавочки и смонтировать освещение. До конца года во Владивостоке по федеральной и региональной программам благоустроят парки на сопке Орлиное гнездо, в районе Снеговая Падь и сквер на улице Ильичева. Аналогичные работы идут во всех районах Приморья. Объекты для модернизации выбрали местные жители в ходе онлайн-голосования. По данным властей региона, опыт Приморья в этой сфере представят на Всероссийском форуме благоустройства, который 24 июля состоится на острове Русском. В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. В Приморье 23 мая и 7 июля прошли форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства.

https://ria.ru/20230719/primore-1884999241.html

https://ria.ru/20230718/vodovod-1884773353.html

приморский край

владивосток

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Влада Копылова

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Влада Копылова

приморский край, владивосток, олег кожемяко