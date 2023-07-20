https://ria.ru/20230720/ukraina-1885283877.html

В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года

В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года - РИА Новости, 20.07.2023

В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег", что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:35

2023-07-20T14:35

2023-07-20T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег", что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца года. "Очень реально, очень реально. Я не думаю, что здесь нужно очень много времени для того, чтобы появились первые проекты этих условий", - ответил Ермак на вопрос, реально ли заключить двусторонние договора о гарантиях безопасности Украины до конца года. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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