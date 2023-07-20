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В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/ukraina-1885283877.html
В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года
В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года - РИА Новости, 20.07.2023
В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег", что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:35
2023-07-20T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег", что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца года. "Очень реально, очень реально. Я не думаю, что здесь нужно очень много времени для того, чтобы появились первые проекты этих условий", - ответил Ермак на вопрос, реально ли заключить двусторонние договора о гарантиях безопасности Украины до конца года. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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в мире, украина, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Ермак, Ситуация в ДНР и ЛНР, G7
В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года

Ермак: заключить двусторонние гарантии безопасности для Украины можно до конца года

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью украинскому изданию "Левый берег", что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца года.
"Очень реально, очень реально. Я не думаю, что здесь нужно очень много времени для того, чтобы появились первые проекты этих условий", - ответил Ермак на вопрос, реально ли заключить двусторонние договора о гарантиях безопасности Украины до конца года.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Гарантии безопасности для УкраиныГарантии безопасности для Украины
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