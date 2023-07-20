https://ria.ru/20230720/uchilische-1885257183.html

В суворовском училище в Иркутске с сентября начнут подготовку 180 курсантов

В суворовском училище в Иркутске с сентября начнут подготовку 180 курсантов - РИА Новости, 20.07.2023

В суворовском училище в Иркутске с сентября начнут подготовку 180 курсантов

Сто восемьдесят курсантов пойдут 1 сентября учиться в Иркутское суворовское военное училище, строительство которого выходит на финишную прямую, сообщил... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:45

2023-07-20T12:45

2023-07-20T12:45

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

тимур иванов

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ИРКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Сто восемьдесят курсантов пойдут 1 сентября учиться в Иркутское суворовское военное училище, строительство которого выходит на финишную прямую, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Иркутске в круглосуточном режиме ведется строительство Суворовского училища. Сейчас на стройплощадке работают более 1,8 тысячи человек и 200 единиц техники. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Приангарья Игорь Кобзев проверили в четверг ход работ. В настоящее время в здании основного корпуса будущего Суворовского училища военные строители завершают реставрационные работы: провели усиление стен и монтаж перекрытий, обустроили кровлю, протянули инженерные сети. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, оштукатуривание и покраска фасада. Продолжаются реставрационные работы в пешем манеже - отдельно стоящем корпусе, в котором разместятся два спортзала и классы дополнительного образования. Строится новая столовая, уличное спортивное ядро, завершается возведение трехэтажного спального корпуса и плаца. На втором этапе строительства предстоит возвести крытые бассейн и автостоянку. "Срок открытия Иркутского суворовского военного училища остается прежним – это 1 сентября 2023 года. 180 молодых людей, которые пройдут определенный отбор, будут учиться здесь. Мы вышли на финишную прямую, видим окончательные решения", - сказал Кобзев. Иркутское суворовское военное училище будет рассчитано на 420 курсантов. В этом году наберут 5, 6, 7 классы, далее будут набирать только пятые классы. Это будет первое Суворовское училище в Сибирском федеральном округе.

https://ria.ru/20230704/teatr-1882082042.html

иркутск

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иркутск, игорь кобзев, тимур иванов