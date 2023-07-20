https://ria.ru/20230720/ucheniya-1885196963.html
В Японском море начались совместные учения "Север/Взаимодействие - 2023"
В Японском море начались совместные учения "Север/Взаимодействие - 2023" - РИА Новости, 20.07.2023
В Японском море начались совместные учения "Север/Взаимодействие - 2023"
Совместные военно-морские учения России и Китая "Север/Взаимодействие - 2023" начались в Японском море и продлятся по 23 июля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:09
2023-07-20T05:09
2023-07-20T05:09
японское море
россия
китай
тихоокеанский флот вмф россии
народно-освободительная армия китая
безопасность
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Совместные военно-морские учения России и Китая "Север/Взаимодействие - 2023" начались в Японском море и продлятся по 23 июля, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) России. "В соответствии с планом международного военного сотрудничества, в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Север/Взаимодействие - 2023". Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили на флоте. В рамках учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря, а также совместные артиллерийские стрельбы. ВМФ России будет представлен большими противолодочными кораблями (БПК) ТОФ "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий" и суда обеспечения под командованием командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Валерия Казакова. ВМС НОАК задействовал в учениях эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао" и корабль комплексного снабжения "Тайху" под командованием заместителя командующего флотом Северного моря контр-адмирала Цю Ваньшеня. Кроме того, с двух сторон привлечены более 30 самолетов и вертолетов морской авиации. Штаб учений развернули на борту эсминца "Цицикар".
https://ria.ru/20230630/tof-1881342571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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японское море, россия, китай, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая, безопасность
Японское море, Россия, Китай, Тихоокеанский флот ВМФ России, Народно-освободительная армия Китая, Безопасность
В Японском море начались совместные учения "Север/Взаимодействие - 2023"
В Японском море начались совместные учения Китая и России "Север/Взаимодействие - 2023"
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Совместные военно-морские учения России и Китая "Север/Взаимодействие - 2023" начались в Японском море и продлятся по 23 июля, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) России.
"В соответствии с планом международного военного сотрудничества, в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Север/Взаимодействие - 2023". Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили на флоте.
В рамках учений экипажи кораблей отработают противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря, а также совместные артиллерийские стрельбы.
ВМФ России будет представлен большими противолодочными кораблями (БПК) ТОФ "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий" и суда обеспечения под командованием командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Валерия Казакова.
ВМС НОАК
задействовал в учениях эсминцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао" и корабль комплексного снабжения "Тайху" под командованием заместителя командующего флотом Северного моря
контр-адмирала Цю Ваньшеня.
Кроме того, с двух сторон привлечены более 30 самолетов и вертолетов морской авиации. Штаб учений развернули на борту эсминца "Цицикар".
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