https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885292594.html
Жителя Марий Эл, убившего жену на глазах у дочери, осудили на 19 лет
Жителя Марий Эл, убившего жену на глазах у дочери, осудили на 19 лет - РИА Новости, 20.07.2023
Жителя Марий Эл, убившего жену на глазах у дочери, осудили на 19 лет
Житель Марий Эл осужден на 19 лет колонии строгого режима за особо жестокое убийство своей сожительницы на глазах у малолетней дочери, сообщает региональное... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T15:07
2023-07-20T15:07
2023-07-20T15:07
происшествия
россия
йошкар-ола
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Житель Марий Эл осужден на 19 лет колонии строгого режима за особо жестокое убийство своей сожительницы на глазах у малолетней дочери, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что вечером 10 августа 2022 года пьяный мужчина в квартире сожительницы в Йошкар-Оле в присутствии общей малолетней дочери из ревности на протяжении нескольких часов жестоко избивал женщину, нанеся ей 118 ударов руками и ногами по различным частям тела, ударял головой об пол. Кроме того, он прижигал женщину утюгом и пытал оголенными электрическими проводами. В результате потерпевшая скончалась от поражения техническим электричеством. Кроме того, с целью скрыть совершенное преступление он угрожал дочери убийством, если девочка кому-либо расскажет об увиденном. Мужчина признан виновным в убийстве с особой жестокостью (статья 105 УК РФ) и угрозе убийством (статья 119 УК РФ). "Двадцатого июля приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230720/prigovor-1885284517.html
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происшествия, россия, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Йошкар-Ола, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Марий Эл, убившего жену на глазах у дочери, осудили на 19 лет
Жителя Марий Эл, пытками убившего жену на глазах у малолетней дочери, осудили на 19 лет