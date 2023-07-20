https://ria.ru/20230720/ubiystva-1885272456.html
Число убийств в России снизилось на треть за десять лет
Число убийств в России снизилось на треть за десять лет - РИА Новости, 20.07.2023
Число убийств в России снизилось на треть за десять лет
За последние 10 лет в России количество убийств снизилось более чем на треть, а их раскрываемость достигла исторического максимума в 99 процентов, сообщила... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:48
2023-07-20T13:48
2023-07-20T14:51
безопасность
россия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. За последние 10 лет в России количество убийств снизилось более чем на треть, а их раскрываемость достигла исторического максимума в 99 процентов, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Планомерное повышение общего уровня защищенности граждан Российской Федерации отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - сказала Волк. Также она отметила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство. "Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%", – сказала Волк.По сравнению с 2013 годом в 4 раза уменьшилось количество разбоев, в 3 раза – грабежей. Число краж сократилось на четверть, причем квартирных – в 3 раза, машин – в 6 раз, угонов – почти в 3 раза. Кроме того, подростковая преступность снизилась за 10 лет более чем в 2 раза, уличная – на 30%.
https://ria.ru/20230130/prestupleniya-1848480347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Безопасность, Россия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Число убийств в России снизилось на треть за десять лет
В МВД заявили об историческом максимуме раскрываемости убийств в 99 процентов
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. За последние 10 лет в России количество убийств снизилось более чем на треть, а их раскрываемость достигла исторического максимума в 99 процентов, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Планомерное повышение общего уровня защищенности граждан Российской Федерации отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - сказала Волк.
Также она отметила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство. "Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%", – сказала Волк.
По сравнению с 2013 годом в 4 раза уменьшилось количество разбоев, в 3 раза – грабежей. Число краж сократилось на четверть, причем квартирных – в 3 раза, машин – в 6 раз, угонов – почти в 3 раза. Кроме того, подростковая преступность снизилась за 10 лет более чем в 2 раза, уличная – на 30%.
В России снизилось число зарегистрированных преступлений