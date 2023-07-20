https://ria.ru/20230720/ubiystva-1885272456.html

Число убийств в России снизилось на треть за десять лет

Число убийств в России снизилось на треть за десять лет - РИА Новости, 20.07.2023

Число убийств в России снизилось на треть за десять лет

За последние 10 лет в России количество убийств снизилось более чем на треть, а их раскрываемость достигла исторического максимума в 99 процентов, сообщила... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:48

2023-07-20T13:48

2023-07-20T14:51

безопасность

россия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. За последние 10 лет в России количество убийств снизилось более чем на треть, а их раскрываемость достигла исторического максимума в 99 процентов, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Планомерное повышение общего уровня защищенности граждан Российской Федерации отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - сказала Волк. Также она отметила, что правоохранители в России раскрывают 99% дел об убийствах и покушениях на убийство. "Профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, приносит значимые результаты. К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%", – сказала Волк.По сравнению с 2013 годом в 4 раза уменьшилось количество разбоев, в 3 раза – грабежей. Число краж сократилось на четверть, причем квартирных – в 3 раза, машин – в 6 раз, угонов – почти в 3 раза. Кроме того, подростковая преступность снизилась за 10 лет более чем в 2 раза, уличная – на 30%.

https://ria.ru/20230130/prestupleniya-1848480347.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)